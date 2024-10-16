Yaya Geçidinde Kazaya Karışan Sürücü Adli Kontrol ile Serbest Bırakıldı

Ordu'nun Fatsa ilçesinde 5 gün önce yaya geçidini kullanarak yolun karşısına geçmeye çalışan kadına çarparak hayatını kaybetmesine neden olan ve olaydan sonra firari olan otomobil sürücüsü, sevk edildiği adli mercilerce adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Hayatını kaybeden kadının oğlu, "4 günün sonunda kendisi teslim oldu ve mahkemeye çıkartıldı. Mahkeme sonucunda tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı, bunu kabul etmiyoruz" dedi.

Fatsa ilçesi Bolaman Mahallesi'nde saat 11 Ekim tarihinde akşam saatlerinde meydana gelen trafik kazasında, yaya geçidinden karşıya geçmekte olan 59 yaşındaki Nazife Karaca'ya, A.K.'nin (55) kullandığı 61 AHV 647 plakalı otomobil çarptı. Sürücü olay yerinden kaçarken, ağır yaralanan kadına ihbar üzerine hızla kaza yerine gelen sağlık ekipleri müdahale etti. Yapılan tüm müdahalelere rağmen 3 çocuk annesi Nadire Karaca, olay yerinde hayatını kaybetti.

4 günün sonunda teslim oldu

Nazife Karaca'ya çarpan araç sürücüsü, kazanın ardından kaçarak olay yerini terk etmişti. Hakkında yakalama kararı çıkartılan ancak bulunamayan araç sürücüsü, dün Fatsa İlçe Jandarma Komutanlığı'na giderek teslim oldu. Gözaltına alınan A.K., karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Sürücü A.K., çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

"4 gündür firari olması kötü niyeti ortaya koyuyor"

Hayatını kaybeden kadının oğlu Emrah Karaca, "Kişinin olay yerini terk etmesi ve 4 gündür firar olması kötü niyetli olduğunu ortaya koyuyor. Bizim temennimiz olaydan hemen sonrasında kolluk kuvvetlerine teslim olarak, en azından gerekli soruşturma ile beraber tutuklu olarak yargılanmasıydı. Ancak 4 gün sonra tüm delilleri ortadan yok ederek firari olarak kalmıştır ve teslim olmamıştır. 4 günün sonunda kendisi teslim oldu ve mahkemeye çıkartıldı. Mahkeme sonucunda tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştır" dedi.

"Biz bu durumu kabul etmiyoruz"

Bu durumu kabul etmediklerini ifade eden Karaca, "Çünkü yaya geçidinden geçen bir kişinin bu şekilde kazaya karışması ve sonucunda sürücünün mahkeme tarafından serbest bırakılması normal bir durum değildir. Bunu herkes biliyor ki yaya geçidinde yayalara yol verilir. Biz kendi çabalarımız ile gidermeye çalıştık ama mahkemenin verdiği karar ile aklımızdaki soru işaretleri büyüdü. Sürücü zaten firariydi, firari olan bir kişi mahkeme tarafından nasıl serbest bırakılıyor? Aklımızdaki soru işaretleri bunlar" diye konuştu.

"Tutuklanmasını istiyoruz"

En kısa sürede savcının itiraz dilekçesi ile birlikte kararın tersine dönmesini ve sürücünün tutuklanmasını talep ettiklerini belirten Emrah Karaca, "Maalesef bizimle irtibata geçen ve acımızı paylaşmak isteyen birisi olmadı. Bu saatten sonra kendileriyle de görüşmek istemiyoruz" şeklinde konuştu.

Öte yandan sürücü A.K.'nin yetkililerce yapılan inceleme sonrasında kazada 'asli kusurlu' olduğunun tespit edildiği ve mağdur ailenin avukatı ile Fatsa Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, Fatsa Sulh Ceza Hakimliği'nin sürücü hakkında adli kontrolle serbest bırakılmasına ilişkin kararına karşı itirazda bulunduğu öğrenildi. - ORDU