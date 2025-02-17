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Yasak aşkın altından dram çıktı: Babasının öldürdüğü adam gerçek babasıymış

Yasak aşkın altından dram çıktı: Babasının öldürdüğü adam gerçek babasıymış
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Muğla'da filmlerde bile bu kadarı olmaz dedirten bir olay DNA testi sonucunda ortaya çıktı. Akyaka'da geçmişte yaşanan yasak aşk drama dönüştü. 50 yaşındaki kadın yıllarca babası olarak bildiği Mahir A.'nın aslında babası olmadığı Mahir A.'nın öldürdüğü Mustafa Uyanık'ın biyolojik babası olduğu ortaya çıktı.

Muğla'nın Ula ilçesinde 50 yaşındaki Berrin N., yıllarca babası olarak bildiği Mahir A.'nın aslında biyolojik babası olmadığını öğrenince hukuk mücadelesi başlattı. Yapılan DNA testi, beklenmedik bir gerçeği gün yüzüne çıkardı. Berrin N.'nin baba bildiği Mahir A., aslında onun gerçek babasını öldüren kişiydi.

YASAK AŞK AİLE SKANDALINA DÖNÜŞTÜ

Muğla'nın Akyaka Mahallesi'nde geçmişte yaşanan yasak bir aşk, büyük bir aile skandalının kapısını aralıyor. Fatma A., eşi Mahir A. ile evliyken Akyaka'nın en zengin isimlerinden biri olan mahalle muhtarı Mustafa Uyanık ile yasak bir ilişki yaşamıştı. Bu ilişkinin sonucunda Berrin N. doğdu, ancak Fatma A., onu resmi nikâhlı eşi Mahir A.'nın nüfusuna kaydettirdi.

Olaylar, Mahir A.'nın 1982 yılında eşi Fatma A. ile Mustafa Uyanık'ı ormanlık bir alanda yakalamasıyla büyük bir trajediye dönüştü. Mahir A., yasak aşk yaşayan eşi ve sevgilisini vurarak öldürdü. Bir süre cezaevinde kaldıktan sonra tahliye edildi.

"SEN BABAMIN MİRASÇISI DEĞİLSİN"

Berrin N., 48 yıl boyunca Mahir A.'yı babası olarak bildi. Ancak bir yıl önce ablasıyla yaşadığı bir tartışma, hayatının en önemli gerçeklerinden birini keşfetmesine neden oldu. Ablası tartışma sırasında ona, "Babamın hissesine girme. Sen babamın mirasçısı değilsin!" dedi. Bu sözlerle büyük bir şok geçiren Berrin N., gerçeği öğrenmek için avukatına başvurdu.

DNA TESTİ GERÇEĞİ ORTAYA ÇIKARDI

Hukuki süreç başlatılırken, Berrin N. önce soybağı reddi davası açtı. Yapılan DNA testinde, Mahir A.'nın biyolojik babası olmadığı kesinleşti. Bunun üzerine, gerçek babasının belirlenmesi için Mustafa Uyanık'ın mezarı açıldı. Adli Tıp Kurumu'nun yaptığı incelemede, yeterli DNA örneği alınamadığı için Uyanık'ın mezarı ikinci kez açıldı ve böylece anneden de DNA örneği alındı.

1 Şubat 2025'te açıklanan DNA testi sonuçlarına göre, Berrin N.'nin biyolojik babasının Mustafa Uyanık olduğu kesinleşti.

Kaynak: Haberler.com / 3.Sayfa
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıXYZ:

Bunun gibi binlerce kisi var, ozellikle 50 yil sonra gunde 50 tane bunun gibi haber okuyacagiz gibi gorunuyor

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