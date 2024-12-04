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Yasak aşk korkunç sonla bitti! Evli kadının kocasına yakalanan genç, 4. kattan düşerek can verdi

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Aksaray'da yasak aşk yaşadığı evli kadınla buluşan Mikail Özkulluk, kadının kocası tarafından yakalandı ve kaçmak isterken 4. kattan düştü. Hayatını kaybettiği belirlenen genç adamın, oluk borusuna tutunarak kaçmaya çalıştığı, ancak borunun kırılması sonucu düştüğü öğrenildi.

Aksaray'da yasak aşk yaşadığı evli kadının yatak odasında kocasına yakalanan Mikail Özkulluk, kaçmak isterken 4. kattan düşerek hayatını kaybetti.

YASAK AŞK YAŞADIĞI KADININ KOCASI EVİ BASTI

Olay, Hasas Mahallesi 6645 Sokakta bulunan 5 katlı bir apartmanın 4. katındaki dairede yaşandı. Edinilen bilgiye göre, sosyal medya üzerinden tanıştığı N.A. (36) isimli evli kadınla bir süredir ilişki yaşayan Mikail Özkulluk (26), dün kadınla sözleşerek gece evine gitti. Biraz sohbet ettikten sonra yatak odasına giden N.A. ve Mikail Özkulluk burada vakit geçirdikleri esnada kadının kocası N.G.A. (35) eve geldi. Yasak aşk yaşadığı evli kadının evinde kocası tarafından basılan genç neye uğradığını şaşırırken, yarı çıplak bir şekilde yatak odasındaki balkondan kaçmak istedi. 4. kattaki dairenin balkondan oluk borusuna tutunarak aşağıya inmek isteyen genç, borunun kırılması üzerine balkondan apartmanın bahçesine düşerek yaralandı. Yaralanmasına rağmen kalkıp kaçmak isteyen genç apartmanın bahçesinden çıkıp yol kenarına geldiğinde kenara yığıldı.

HASTANEYE KALDIRILDI ANCAK KURTARILAMADI

Bir süre sonra vatandaşlar tarafından fark edilmesi üzerine 112 Acil Çağrı Merkezine "Yerde hareketsiz yatan bir şahıs bulunduğu" ihbarında bulunuldu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen mahalle ve çarşı bekçileri yerde hareketsiz yatan şahsa ilk müdahaleyi yaptı. Üşümemesi için bekçiler montunu çıkarıp şahsın üzerini örterken, şahsın kollarında ve vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar olduğu tespit edildi. Olay yerine gelen 112 Acil Yardım ekipleri yaralıyı ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırdı. Tedavi altına alınan genç, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

KARI KOCA SERBEST BIRAKILDI

Olayın ardından geniş çaplı inceleme ve araştırma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kısa sürede olayın ayrıntılarına ulaşarak N.A. isimli kadın ile kocası N.G.A.'yı gözaltına aldı. Hasandağı Polis Merkezinde ifadeleri alınan karı koca daha sonra Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan tahkikatla serbest bırakıldı.

Yasak aşk korkunç sonla bitti! Evli kadının kocasına yakalanan genç, 4. kattan düşerek can verdi

Yasak aşk korkunç sonla bitti! Evli kadının kocasına yakalanan genç, 4. kattan düşerek can verdi

Yasak aşk korkunç sonla bitti! Evli kadının kocasına yakalanan genç, 4. kattan düşerek can verdi
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Rabia Dalkılıç - 3.Sayfa
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Yorumlar (44)

Haber Yorumlarıdelidolu :

Hak ettiğini bulmuş odunu bol olsun.

Yorum Beğen323
Yorum Beğenme25
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Haber YorumlarıAltay Bozkurt:

KARIYI NAPCAZ KANKA?? BOYNUZ GEYIK DEVAMMI ?? ADAM ÖLDÜDE KARIN NOLCAK?? SONUCTA SENI GEYIK YAPAN KENDI KARIN! :)

Yorum Beğen246
Yorum Beğenme24
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Haber YorumlarıASar Gnc:

hadi adam hakkettigini bulduda kadin ne olcak? asil suclu kadindir bu olayda. bir kadin cagirirsa giden cok olur.

Yorum Beğen256
Yorum Beğenme5
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Haber Yorumlarıhasan:

Kadınada ceza vermek lazım

Yorum Beğen251
Yorum Beğenme5
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Haber YorumlarıMevlüt Duman:

Yine kadın baş rolde. Kuyruk sallamasa bu genç ölmeyecekti.

Yorum Beğen218
Yorum Beğenme13
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Haber YorumlarıSihirbazın Çırağı:

Allah rahmet eylesin. Aşık olduğu insanı elde edemeden bu uğurda canı gittiği için O bir şehittir ve ahirette dünyadayken kavuşamadığı sevgilisiyle birlikte kalmak kaydıyla yeri CENNETTİR.

Yorum Beğen9
Yorum Beğenme169
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Haber Yorumlarıne gerek var:

Su testisi su yolunda kırıldığına dair başarılı bir çalışma.

Yorum Beğen165
Yorum Beğenme5
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Haber YorumlarıHasTürkoğlu:

Yaşadığı gibi ölmüş

Yorum Beğen110
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Haber YorumlarıŞeneray Kılınçarslan:

deplasmanda ne işin var evladım

Yorum Beğen95
Yorum Beğenme3
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Haber Yorumlarısade vatandaş:

acaba abdes almışmıydı

Yorum Beğen44
Yorum Beğenme19
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