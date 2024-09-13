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Yasak aşk iddiasına manidar yanıt: Salim'e güvendiğimden değil eşime güvendiğimden...

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Narin cinayetinde savcılıktaki sorgusunun ardından serbest bırakılan baba Arif Güran'ın ifadesinde, eşi ve Salim Güran ile arasındaki yasak aşk iddiası soruldu. Arif Güran'ın o soruya verdiği yanıt dikkat çekti. Güran, "Ben eşime güveniyorum. Böyle bir ilişki yoktur. Burada Salim'e güvendiğimden değil eşime güvendiğimden" dedi.

Diyarbakır'da Narin cinayeti soruşturmasında çarpıcı detaylar çıkmaya devam ediyor. Tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen Anne Yüksel Güran ve ağabey Enes Güran'ın ifadelerinden sonra savcılıktaki sorgusunun ardından serbest bırakılan baba Arif Güran'ın da ifadesi çıktı.

Yasak aşk iddiasına manidar yanıt: Salim'e güvendiğimden değil eşime güvendiğimden...

9 KİŞİ TUTUKLAMA TALEBİYLE MAHKEMEYE SEVK EDİLDİ

Bağlar ilçesi Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos günü kaybolan ve 8 Eylül'de cansız bedeni bulunan Narin Güran cinayetine ilişkin Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında şüphelilerin sorgusu tamamlandı. Şüphelilerden 9'u tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi, 13'ü de serbest bırakıldı. Tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen şüpheliler arasında anne Yüksel Güran (44) ile daha önce kolunda bulunan ısırık izi nedeniyle gözaltına alınıp serbest bırakılan ağabeyi Enes Güran'ın (18) da olduğu öğrenildi. Serbest bırakılan isimler arasında baba Arif Güran var.

Yasak aşk iddiasına manidar yanıt: Salim'e güvendiğimden değil eşime güvendiğimden...

BABANIN İFADESİ ÇIKTI

Narin cinayetiyle ilgili ifade veren baba Arif Güran, Salim Güran'ın aracında çıkan DNA örnekleriyle ilgili şöyle dedi: Arka koltuğa oturduklarını annesi bana söyledi. Bu nedenle çıkan DNA'ya ilişkin bir şey diyemiyorum. Bu hususun araştırılmasını, suçlu kardeşimse cezalandırılmasını istiyorum. Nevzat ve Salim'in arası çok iyidir. Arkadaşlardır, dostlardır. Beraber takılırlar. Aralarında su sızmazdı. Restoranlara, yemeklere dahi beraber giderler.

Yasak aşk iddiasına manidar yanıt: Salim'e güvendiğimden değil eşime güvendiğimden...

SALİM GÜRAN İLE EŞİ YÜKSEL YASAK AŞK MI YAŞIYOR?

Baba Arif Güran'a, eşi Yüksel Güran ile ağabeyi Salim Güran hakkında konuşulan yasak aşk iddiaları da soruldu. Güran iddiaları kabul etmeyerek dikkat çeken ifadeler kullandı. Güran, "Ben eşime güveniyorum. Böyle bir ilişki yoktur. Burada Salim'e güvendiğimden değil eşime güvendiğimden. Ben kızıma bunu yapanın araştırılıp bulunmasını istiyorum. İsterse kardeşim olsun isterse eşim olsun her türlü cezalandırılmasını istiyorum" dedi.

Kaynak: Haberler.com / Rabia Dalkılıç - 3.Sayfa

3-sayfa Hukuk Yaşam Baba

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Yorumlar (4)

Mustafa Aydogan:

Herkes birbirine güveniyor ama sonra bir bakmışsın günahsız bir çocuk hayattan koparılıp gitmiş. Hemde en güvendiklerin tarafından.

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Serhat Bagci:

Sürekli neden narin haberleri paylaşılıyor ????

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Fatih Sultan:

Bu dramın bir de magazinsel bir tarafı var sanki!

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sefa KURAL:

Urgan’ın çözemeyeceği şey yoktur

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