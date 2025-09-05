Yargıtay personel alımı başvuruları başladı mı? Yargıtay Başkanlığı personel alımı kadro dağılımı?

Yargıtay, personel alımı ilanlarına bir yenisini daha ekledi. Başvurular için adayların 35 yaşını aşmamış olmaları ve Kpss'den en az 60 veya 70 puan almış olmaları gerekiyor. Yargıtay Başkanlığı'nın 174 memur alımı kapsamında, zabıt katibi, mübaşir, koruma ve güvenlik görevlisi, destek personeli (hizmetli), şoför, temizlik görevlisi, garson, bahçıvan, bulaşıkçı ve aşçı pozisyonları açık durumda. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

YARGITAY PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU BAŞLADI MI?

Yargıtay Başkanlığı tarafından açılan memur alımı ilanına başvurular, 5 Eylül 2025 tarihinde başlayıp 15 Eylül 2025 tarihinde sona erecektir. Adaylar, belirtilen tarihler arasında başvurularını elektronik ortamda gerçekleştirebileceklerdir. Başvuru süreci boyunca adayların, ilan edilen şartlara uygun olup olmadıklarını dikkatle incelemeleri ve gerekli belgeleri eksiksiz hazırlamaları büyük önem taşımaktadır.

YARGITAY PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

Devlet üzerinden "Yargıtay Başkanlığı–Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım" ya da Kariyer Kapısı platformları aracılığıyla yapılacaktır. Adaylar, başvurdukları branşa bağlı olarak sözlü sınava ya da sözlü ve uygulamalı sınavlara tabi tutulacaklardır. Sınavların tamamlanmasının ardından güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması süreçleri yürütülecek, uygun bulunan adayların atamaları gerçekleştirilecektir. Sınavlara katılmaya hak kazanan adaylar, sınav tarihleri ve yerleri hakkında başvuru süreci tamamlandıktan sonra bilgilendirilecektir.

GENEL ŞARTLAR NELER?

657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartlara haiz olmak.

Başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış olmak.

Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.

Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almaya hak kazanmamış olmak.

Son müracaat tarihi itibariyle başvuru yapılan pozisyon için istenilen bölümden mezun olmak.

Başvurunun son günü olan 15.09.2025 tarihi itibariyle 35 yaşını bitirmemiş olmak.

Adayların 2024 yılı KPSS B grubu sınavına girmiş olmaları ve ilgili pozisyonlar için belirlenen taban puana sahip olmaları.

Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonucu olumlu olmak.

657 sayılı Kanunun 4/B maddesine eklenen, sözleşmeli personelin hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi durumunda bir yıl boyunca yeniden sözleşmeli personel olarak istihdam edilememesi şartını sağlamak.

Çeşitli KHK ile kamu görevinden çıkarılanlar başvuruda bulunamazlar.

YARGITAY PERSONEL ALIMI KADRO DAĞILIMI NASIL OLACAK?