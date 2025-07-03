Yaralı kadın yolcu, uçağın enkazını bulan ekibe el salladı

Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinden havalanan pilot Mehmet Demirci'nin idaresindeki M20J tipi tek motorlu uçak, Erzurum- Rize- Bayburt sınırında kaza kırıma uğradı.

OPERASYONA AFAD DA DESTEK VERDİ

Pilot Demirci'nin, Sivrihisar'dan Rize'ye götürmek üzere uçağına aldığı yolcu Hicran Kaya'nın acil çağrısı sonrası ekipler, bölgede arama kurtarma çalışması başlattı. Arama çalışmalarına bir askeri helikopter katılırken, çevre illerdeki AFAD ekipleri de destek verdi.

PİLOTUN HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ

Uçağının enkazı Rize-Bayburt sınırında JAK timi tarafından bulundu. Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, yolcu Hicran Kaya'nın yaralı olarak kurtarıldığını, pilot Mehmet Demirci'nin ise hayatını kaybettiğini açıkladı.

KAMERAYA DOĞRU EL SALLADI

Öte JAK timinin uçağın enkazına ulaştığı görüntüler de ortaya çıktı. Görüntülerde yaralı olarak ulaşılan kadın yolcunun karşısında ekipleri görünce kameraya doğru el salladığı anlar yer aldı.