Yanlış kan verilen hasta öldü, mahkeme 240 bin TL tazminata hükmetti
Kahramanmaraş'ta grip şikayetiyle gittiği hastanede 'yanlış kan verilmesi sonucu' hayatını kaybeden kadının ölümüne ilişkin davada mahkeme, Sağlık Bakanlığı'nın aileye 240 bin TL manevi tazminat ödemesine hükmetti. Öte yandan, yanlış kan veren hemşireye ise 3 yıl 4 ay hapis cezası ile 1 yıl 8 ay meslekten men cezası verildi.
- Kahramanmaraş Elbistan Devlet Hastanesi'nde 27 Şubat 2020'de 67 yaşındaki Gülseren Alkaya'ya hemşire Abdullah Ö. tarafından yanlış kan verilmesi sonucu öldü.
- Hemşire Abdullah Ö.'ye taksirle ölüme neden olma suçundan 3 yıl 4 ay hapis ve 1 yıl 8 ay meslekten men cezası verildi.
- Kahramanmaraş 1'inci İdare Mahkemesi, Sağlık Bakanlığı'nı Gülseren Alkaya'nın çocuklarına toplam 240 bin lira manevi tazminat ödemeye mahkum etti.
Kahramanmaraş'ta 27 Şubat 2020'de rahatsızlığı nedeniyleElbistan Devlet Hastanesi'ne yatırılan 67 yaşındaki Gülseren Alkaya hayatını kaybetti.
HASTANE 'KALP KRİZİ' DEDİ, POLİSE GELEN İHBAR HER ŞEYİ DEĞİŞTİRDİ
İddiaya göre hastane, aileye ölüm nedeninin kalp krizi olduğunu söyledi ancak hastaneden bir kişinin polisi arayıp, 'Kadına yanlış kan verildi o nedenle öldü. Olay örtbas ediliyor' diye ihbarda bulundu. Bunun üzerine başlatılan soruşturmada kan grubu 0 Rh (+) olan Gülseren Alkaya'ya hemşire Abdullah Ö. tarafından A Rh (+) kan verildiği ve kadının bu nedenle yaşamını yitirdiği tespit edildi.
HEMŞİREYE HAPİS CEZASI
Bunun üzerine Abdullah Ö. hakkında Elbistan 4'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'nde 'taksirle ölüme neden olma' suçundan 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Dava sonunda mahkeme, Abdullah Ö.'ye 3 yıl 4 ay hapis cezası ile 1 yıl 3 ay meslekten men cezası verdi. Hemşire karara itiraz etti. Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi 16'ncı Ceza Dairesi itirazı reddedip yerel mahkemenin hapis cezasını onarken, meslekten men cezasını da 1 yıl 8 aya çıkardı.
SAĞLIK BAKANLIĞI TAZMİNAT ÖDEYECEK
Gülseren Alkaya'nın çocukları, olayda idarenin de kusuru olduğu iddiasıyla Kahramanmaraş 1'inci İdare Mahkemesi'ne maddi ve manevi tazminat davası açtı. Mahkeme dosyayı bilirkişiye gönderdi. Bilirkişinin hazırladığı raporun ardından mahkeme, davacıların maddi tazminat talebini reddedip her bir davacı için 40 bin lira olmak üzere Sağlık Bakanlığı'nı toplam 240 bin lira manevi tazminat ödemeye mahkum etti.
"İNSAN CANINA 240 BİN TL BİR BEDEL BİÇMİŞLER"
Kararın ardından konuşan Gülseren Alkaya'nın oğlu Mehmet Akif Alkaya, annesini grip şikayetiyle hastaneye götürdüğünü, taburcu edilmesini beklerken cenazesini aldığını belirtti. Alkaya, "Annem üşütmüştü, Elbistan Devlet Hastanesi'ne götürdüm. Tahliller yaptılar. Bir ünite kan vermeleri gerektiğini öğleden sonra da taburcu edeceklerini söylediler. Öğleden sonra gittiğimde de annemin vefat ettiğini söylediler bana. Ben de köye cenaze hazırlığı yapmaya gittim. Akşam hastane müdürü beni arayarak otopsi yapılacağını söyledi. Geri Elbistan Devlet Hastanesi'ne geldim otopsi yapıldı. Müdüre ve savcıya sordum niye otopsi yapıldığını o da bana 'prosedür böyle' dediler. Bu arada hastaneden birisi 'ben vicdan azabıyla yaşayamam hastaya yanlış kan verildi' diyerek polisi aramış. Bu arada hastane annemin kalp krizi geçirdiği yönünde rapor vermişti bize. Sadece annem için insan canına 240 bin TL bir bedel biçmişler" dedi.