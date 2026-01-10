CHP'li ismin annesi vahşice katledildi! Yeğeni, boğazını kestikten sonra yakmış

Haberler

Güncelleme:
Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde yangın süsü verilerek öldürüldüğü belirlenen CHP'li Meclis Üyesi Serkan Eriş'in annesi Binnaz Eriş cinayetinde yeni detaylar ortaya çıktı. Boğazı kesilip bıçaklandıktan sonra evin ateşe verildiği tespit edilirken, yaklaşık 1 milyon TL değerindeki altınları çalan kardeşinin kızı gözaltına alındı.

  • Tekirdağ Süleymanpaşa'da CHP'li Meclis Üyesi Serkan Eriş'in annesi Binnaz Eriş, boğazı kesilerek ve bıçaklanarak öldürüldükten sonra evi ateşe verildi.
  • Binnaz Eriş'in kardeşinin kızı olduğu belirtilen İ.Ç. gözaltına alındı ve cinayeti işlediğini itiraf ettiği iddia edildi.
  • Zanlının, olay sonrası evdeki yaklaşık 1 milyon TL değerindeki altın ve parayı aldığı, ardından evi kolonya döküp ateşe verdiği öne sürüldü.

Tekirdağ Süleymanpaşa'da yangın süsü verilerek öldürülen Binnaz Eriş'in cinayetine ilişkin yürütülen soruşturmada yeni detaylar ortaya çıktı. Eriş'in cenazesi Ortaca Camii'nde kılınan namazın ardından Eski Şehir Mezarlığı'nda defnedildi.

YANMIŞ BİR KADIN BULUNDU

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesi Hürriyet Mahallesi Öğretmenler Caddesi'nde meydana gelen olayda, yangın ihbarı üzerine eve giren itfaiye ekiplerinin yaptığı incelemelerde, bir kadının hayatını kaybettiği tespit edilmişti.

CHP'Lİ MECLİS ÜYESİNİN ANNESİ ÇIKTI

Polis ekiplerince olay yerinde yapılan incelemede hayatını kaybeden kadının Süleymanpaşa Belediyesi CHP'li Meclis Üyesi Serkan Eriş'in annesi Binnaz Eriş'in boğazı kesilerek ve bıçaklanarak öldürüldüğü, ardından evin ateşe verildiğini belirledi.

KARDEŞİNİN KIZI GÖZALTINA ALINDI

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yürütülen soruşturma kapsamında çevredeki güvenlik kameraları incelendi. Elde edilen bulgular doğrultusunda, yaşlı kadının kardeşinin kızı olduğu belirtilen İ.Ç. gözaltına alındı. Zanlının emniyette verdiği ifadede cinayeti işlediğini itiraf ettiği iddia edildi.

ÖLDÜRDÜKTEN SONRA ALTINLARI ALIP EVİ YAKMIŞ

Soruşturma dosyasına yansıyan bilgilere göre, zanlının olay sonrası evde bulunan yaklaşık 1 milyon TL değerindeki altın ve bir miktar parayı aldığı, daha sonra yeniden olay yerine gelerek kolonya döküp evi ateşe verdiği öne sürüldü. Ayrıca Binnaz Eriş'e ait cep telefonunun farklı bir noktadaki çöp konteyneri yakınına atıldığı tespit edildi.

CHP'Lİ MECLİS ÜYESİ GÜÇLÜKLE AYAKTA DURDU

Binnaz Eriş için Ortaca Camii'nde öğle namazını müteakip cenaze namazı kılındı. Cenaze namazına yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Taziyeleri kabul eden Meclis Üyesi Serkan Eriş'in oldukça güçlükle ayakta durabildiği görüldü. Binnaz Eriş'in cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından Eski Şehir Mezarlığı'nda toprağa verildi. Gözaltındaki zanlının adliyeye sevk edileceği, soruşturmanın çok yönlü sürdüğü bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
