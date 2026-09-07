Yangında seralar küle döndü, ‘en büyük servetimdi’ dediği baba yadigarı traktörünün yanışını gözyaşlarıyla izledi

Antalya'da iki mahalleyi etkileyen sazlık alan yangını, rüzgarın etkisiyle ilerleyip cam ve naylon seraları küle çevirdi. Yangın esnasında serası, arazisi ve özellikle 9 ay önce vefat eden babasından yadigar traktörünün küle döndüğünü gören çiftçi, "Babamla onu alana kadar neler çekmiştik, en büyük servetimdi" diyerek gözyaşlarına boğuldu.

Yangın 13.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Topçular ve Doğuyaka Mahallelerinin 6 farklı noktasında çıktı. Rüzgarın etkisiyle bir anda yayılan yangını görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarın ardından belirtilen adrese çok sayıda itfaiye, polis, AFAD, TOMA ve sağlık ekipleri sevk edilirken, bölge sakinleri kendi imkanlarıyla yangına müdahale etmeye çalıştı. Yangında 10'u üzerinde ekili olmayan cam ve plastik sera, tarım araziler ile depo olarak kullanılan 2 baraka tarzı ev zarar gördü. Alevlerin tehdit ettiği büyükbaş ve küçükbaş hayvanların bulunduğu ahır da boşaltıldı.

TOMA'lar destek verdi, itfaiye dere üstüne köprü kurdu

TOMA'ların da destek verdiği söndürme çalışmalarında itfaiye ekipleri, alevleri kontrol etmek için yoğun mücadele verdi. Ekipler dereden karşıya geçebilmek için kütüklerle köprü kurup yangına müdahalede bulundu. Polisler de yangına su dolu kovalarla müdahale de bulundu.

Babasının yadigarı yanınca gözyaşlarına boğuldu: "En büyük servetimdi"

Yangın anında tarım arazisi, serası ve özellikle baba yadigarı traktörü yanan İsmail İncedemir, gözyaşlarına boğuldu. Seraya yaslanıp çaresiz bir şekilde yangını izleyen İncedemir, "Binlerce dönüm arazı her yer yandı. Babam öleli 9 ay öldü. Daha içine girip bir şey yapamadım. Şurayı ekmeye çalıştım olmadı. Ben burada ateş yakıyordum burada hiç yangın çıkmıyordu. Ben bu toprakların çocuğuyum 62 yıldır buradayım. Buranın hepsi milli servet. Bu camı şimdi yapamazsın. Kazandım parayla şuan bu camı yapamam. Traktörüm yandı. En büyük servetim babamın yadigarı yandı. Babamla biz onu alana kadar neler çektik ya. Tırnak tırnak taş arabayla gelerek yaptık şu camları" dedi.

"Buraya bir çare bulunsun"

Yangını başladığında fark eden esnaflardan Doğancan Turhan, "Dükkanda oturuyorduk, bir anda sesler çıktı. Buralar yanmaya başladı. Burası sazlık alan, kuru olduğu için bir anda böyle tutuştu. Valla biz itfaiyeyi aradık. Hep birlikte yardım ettik. Şu evin içerisinde eskiden hayvanlar kalıyordu. Allah'tan hayvanlar yoktu. Hayvanlar olsa burada hayvanlar telef olacaktı. Yazık günah. İki haftada 2 tane yangın oldu Altınova'da. Burası Topçular bir de Altınova'dan olmuştu. Üzgünüz. Yan taraftaki çiftçi abimizin traktörü yanmış. Vallahi yazık günah nasıl yerine konacak bilmiyorum. Yetkililere sesleniyorum. Buraya bir çare bulsunlar. Üçüncü kez direkten döndük denebilir."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı