Yalvaç’ta Motosiklet Denetimleri Artırıldı

Yaz mevsiminin gelişiyle birlikte artan motosiklet ve elektrikli bisiklet kullanımı sonrası Yalvaç Emniyet Müdürlüğü ekipleri denetimlerini artırdı. 13 günlük süreçte 55 tescilsiz motosiklet trafikten men edildi. Kusurlu bulunan 35 araç ve sahibine toplam 231 bin 571 TL idari para cezası kesildi.

Yaz mevsimine girilmesiyle birlikte Yalvaç ilçesi trafiğinde motosikletli ve elektrikli bisikletli sayısında önemli bir artış yaşanırken, Yalvaç Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliği ekipleri tarafından denetimler artırıldı. Emniyet Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre, 17-30 Nisan 2025 tarihleri arasında trafik güvenliğini sağlamak amacıyla gerçekleştirilen uygulamalarda toplam 186 araç ve sürücüsü kontrol edildi. Kusurlu bulunan 35 araç ve sahibine toplam 231 bin 571 TL idari para cezası kesildi. Ayrıca eksiklikleri tespit edilen ve tescil plakası bulunmayan 55 motosiklet ve motorlu bisiklet trafikten men edildi.

Yalvaç Emniyet Müdürlüğü'nden açıklamada

Yalvaç Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, azami gücü 0,25 kW ve üzeri olan elektrikli bisikletlerin tescile tabi olduğu ve bu araçları kullananların M sınıfı sürücü belgesine sahip olması gerektiği hatırlatıldı. Karayolları Trafik Kanunu'nun 25. maddesi uyarınca tescilsiz elektrikli bisikletlerin karayolunda kullanılmasının yasak olduğu, tespiti halinde araçların trafikten men edileceği belirtildi. Havaların ısınmasıyla birlikte motosiklet kullanımının artmasına dikkat çeken yetkililer, sürücülerin can güvenliği açısından kask takmalarının ve özellikle akşam saatlerinde reflektif yelek ile işaretleyici ekipman kullanmalarının büyük önem taşıdığını vurguladı. Yaz dönemi boyunca motosiklet sürücülerine yönelik kask denetimlerinin artırılacağı bilgisi de paylaşıldı. - ISPARTA