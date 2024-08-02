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Yalova'da Tersane İş Kazası: 2 İşçi Hayatını Kaybetti

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Yalova'nın Altınova ilçesinde bulunan bir tersanede meydana gelen iş kazasında, bir insan kaldırma platformu sepetinden düşen 2 işçi hayatını kaybetti. İş kazasıyla ilgili tahkikat devam ediyor.

Yalova'nın Altınova ilçesinde bir tersanede "boom" adı verilen insan kaldırma platformu sepetinden düşen 2 işçi feci şekilde can verdi.

Alınan bilgiye göre, Beşiktaş Tersanesi'nde çalışan Doğanay Kurt (22) ve Mehmet Kesik (33), bir gemide boya yapma işlemi için "boom" adı verilen insan kaldırma platformuna bindi. İddiaya göre yaklaşık 15 metre yükseğe çıkan işçiler, boomun bağlantı noktasında yaşanan kopma nedeniyle sert bir şekilde zemine düştü. İşçiler tersanenin sağlık ekipleri tarafından kalp masajıyla hayata döndürülmeye çalışıldı ancak hayatlarını kaybetti. İşçilerin cansız bedenleri, otopsi için Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.

İş kazasıyla ilgili tahkikat sürüyor. - YALOVA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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