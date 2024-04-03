Çırılçıplak halde sokaklarda dolaştı

Yalova'da bir şahıs sokaklarda üzerinde hiçbir giysi bulunmadan gezdi. Durumu gören vatandaşlar şaşkınlık geçirirken çıplak adamın bir süre sonra uzaklaştığı anların fotoğrafı çekildi.

ÇIPLAK HALDE GEZİP GÖZLERDEN KAYBOLDU

Yalova kent merkezi Kirazlı Sanayi Sitesi çıkışındaki yolda çırılçıplak şekilde bir adamın yürüdüğünü gören vatandaşlar yaşanan olay karşısında cep telefonlarına sarılıp fotoğraf çekti.

Görüntülerde yolda çırılçıplak yürüyen şahıs daha sonra Yalova Belediyesi Şehirler Arası Otobüs Terminali kavşağında bu kez başka biri tarafından görüntülendi. Şahsın bir süre sonra bölgeden uzaklaştığı öğrenildi.