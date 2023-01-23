Yalnız yaşadığı dükkandan 2 gün boyunca çıkmadı, camdan içeri bakan arkadaşları telefona sarıldı 3. Sayfa Haberleri Antalya'da apartman girişindeki dükkanda yalnız yaşayan 71 yaşındaki adam ölü bulundu. Her gün dışarı çıktığı belirtilen yaşlı adamın ölümü, 2 gün dükkandan çıkmayınca ortaya çıktı. Mehmet Pırıltı Caddesi üzerindeki bir apartmanının giriş katındaki dükkanda yaşanan olayda yaklaşık 5 aydır bir dükkanda yalnız yaşayan Naci Yanık'ı (72)2 gün boyunca göremeyen arkadaşları dükkana geldi. CAMDAN İÇERİ BAKIP EKİPLERİ ARADILAR Camdan içeriye baktıklarında Yanık'ın koltuk üzerinde hareketsiz olduğunu gören arkadaşları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarın ardından olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Dükkanını kapısının içten kilitli olması üzerine polis ekipleri odunla camı kırarak içeriye girdi. Sağlık ekiplerinin yaptıkları kontrolde Naci Yanık'ın hayatını kaybettiği belirlendi. OTOPSİ YAPILACAK Her gün dışarı çıktığı belirtilen yaşlı adamın cenazesi, olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından ölüm nedeni belirlenmek üzere Antalya Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. İşte olay yerinden kareler; Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Adli Tıp Antalya 3. Sayfa Haberler

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