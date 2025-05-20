Volkan Konak için "Sahnede geberdi" diyen müftü Kocaeli'ye vaiz olarak atandı

Volkan Konak için 'Sahnede geberdi' diyen müftü Kocaeli'ye vaiz olarak atandı
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Sanatçı Volkan Konak'ın vefatı sonrası "Sahnede gebermiş" ifadelerini kullanan Çatalca Müftüsü Ahmet Mehmetalioğlu, Kocaeli'ye vaiz olarak atandığını duyurdu. Mehmetalioğlu "Bir savaşa girildiyse bedelini de ödeyeceğiz elhamdülillah. Rabbim bu tayine izin verdiyse daha büyük hayırlar gelecek demektir. Allah var sorun yok" dedi.

KKTC'de çıktığı sahnede kalp krizi geçirerek yaşamını yitiren sanatçı Volkan Konak'ın ölümüne ilişkin sosyal medyadan "Sahnede gebermiş" ifadelerini kullanan Çatalca Müftüsü Ahmet Mehmetalioğlu'nun açıklamaları infial yaratmış, Diyanet İşleri Başkanlığı söz konusu müftü hakkında soruşturma başlatıldığını duyurmuştu.

"KOCAELİ'YE TAYİNİM ÇIKTI"

Yaptığı her açıklama tartışmalara neden olan Mehmetalioğlu sosyal medya hesabından bu kez de Kocaeli'ye vaiz olarak atandığını duyurdu.

"ALLAH VAR SORUN YOK"

Mehmetalioğlu paylaşımında şu ifadelere yer verdi; "Arkadaşlar Kocaeli'ye vaiz olarak tayinim çıktı. Bir savaşa girildiyse bedelini de ödeyeceğiz elhamdülillah. Rabbim bu tayine izin verdiyse daha büyük hayırlar gelecek demektir. Allah var sorun yok."

Volkan Konak için 'Sahnede geberdi' diyen müftü Kocaeli'ye vaiz olarak atandı

Kaynak: Haberler.com / 3.Sayfa
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Yorumlar (4)

Haber YorumlarıMetin Yalcin:

Mutlak olan tek yargı makamı var o da yüce Allah C.C sen nasıl olur ölenin arkasından kötü konuşursun .. Ölenin üzerinden şeytan bile elini çeker, yaptığın pek hoş olmamış ..

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Haber YorumlarıYakup Başaran:

ödül aldı.

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Haber Yorumlarıonur:

hasta..din adı altında pskopatlar görev yapıyor '' bir savaşa girildiyse bedelini ödeyeceğiz '' NE DEMEK basit bir din adamısın

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Haber YorumlarıMehmet Vatandaş:

Ne savaşına girmiş bu?? Burada kendi insanın ile savaşa gireceğine git İsrail ile savaş

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