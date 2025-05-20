Volkan Konak için 'Sahnede geberdi' diyen müftü Kocaeli'ye vaiz olarak atandı

KKTC'de çıktığı sahnede kalp krizi geçirerek yaşamını yitiren sanatçı Volkan Konak'ın ölümüne ilişkin sosyal medyadan "Sahnede gebermiş" ifadelerini kullanan Çatalca Müftüsü Ahmet Mehmetalioğlu'nun açıklamaları infial yaratmış, Diyanet İşleri Başkanlığı söz konusu müftü hakkında soruşturma başlatıldığını duyurmuştu.

"KOCAELİ'YE TAYİNİM ÇIKTI"

Yaptığı her açıklama tartışmalara neden olan Mehmetalioğlu sosyal medya hesabından bu kez de Kocaeli'ye vaiz olarak atandığını duyurdu.

"ALLAH VAR SORUN YOK"

Mehmetalioğlu paylaşımında şu ifadelere yer verdi; "Arkadaşlar Kocaeli'ye vaiz olarak tayinim çıktı. Bir savaşa girildiyse bedelini de ödeyeceğiz elhamdülillah. Rabbim bu tayine izin verdiyse daha büyük hayırlar gelecek demektir. Allah var sorun yok."