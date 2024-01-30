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Vize İlçe Emniyet Müdürlüğü Personeline İlk Yardım Eğitimi Verildi

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Kırklareli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Vize İlçe Emniyet Müdürlüğü hizmet binasında, personele temel ilk yardım eğitimi verildi. Programda, polis ekiplerinin olay yerine ilk giden görevliler olmasından dolayı kazaları ve can kayıplarını en aza indirmek amaçlı eğitimlerin verildiği belirtildi.

Kırklareli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Vize İlçe Emniyet Müdürlüğü hizmet binasında, personele temel ilk yardım eğitimi verildi.

Vize İlçe Emniyet Müdürlüğü hizmet binasında gerçekleştirilen programda, yaralama ve ölüme sebep olan kaza, doğal afet ve benzeri tüm olaylarda olay yerine ilk giden görevlilerin polis ekipleri olmasından dolayı kazaları ve can kayıplarını en aza indirmek amaçlı eğitimlerin verildiği bildirildi. - KIRKLARELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Emniyet Müdürlüğü Kırklareli Vize Güvenlik 3.Sayfa Sağlık Güncel Haberler

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