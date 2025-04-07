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Virajı Alamayan Kamyon Dereye Uçtu, İki Sürücü Hastaneye Kaldırıldı

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Bursa'nın Orhangazi ilçesinde virajı alamayan bir kamyon, karşı yönden gelen kamyonete çarptıktan sonra dere yatağına uçtu. Kazada her iki sürücü araçlarında sıkıştı fakat itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarılarak hastaneye kaldırıldılar.

Virajı alamayan kamyon önce kamyonete çarptı, sonra dereye uçtu

BURSA - Bursa'nın Orhangazi ilçesinde virajı alamayan kamyon, karşı yönden gelen kamyonete çarptıktan sonra dere yatağına uçtu. Kazada 2 sürücüde sıkıştıkları araçlardan itfaiye yardımıyla çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.

Kaza, saat 15.00 sıralarında Bursa'nın Orhangazi ilçesi Gölyaka yolu Pompa istasyonu virajında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Orhangazi istikametinden Gölyaka istikametine doğru gitmekte olan Mehmet Ç. idaresindeki 16 Y 1055 plakalı kamyon, virajı alamayınca karşı yönden gelmekte olan Ali Y. idaresindeki 16 VM 368 plakalı kamyonete çarptı. Çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkan kamyon yolun kenarındaki dere yatağına, hafif ticari araç ise yol kenarına savruldu. Kazada her iki aracın sürücüsü de araç içinde sıkıştı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Araçların içinde sıkışan her iki sürücü de itfaiye ekiplerinin kısa süreli çalışması sonrasında araçların içinden çıkarılarak Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirlenirken, polis ekipleri kazayla ilgili tahkikatı sürüyor.

Virajı Alamayan Kamyon Dereye Uçtu, İki Sürücü Hastaneye Kaldırıldı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MUSA ÖZTÜRK - 3.Sayfa
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