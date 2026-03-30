Yüzünü gerdiren Kuşum Aydın'ın son hali ortaya çıktı

Magazin dünyasının tanınan isimlerinden Kuşum Aydın, uzun süredir yaşadığı estetik mağduriyetine nokta koydu. Geçmişte yaptırdığı dolgu işlemleri sonrası yüzünde oluşan deformasyon nedeniyle sık sık pişmanlığını dile getiren ve takipçilerini estetik konusunda uyaran ünlü isim, radikal bir kararla ameliyat oldu.

FİLTRESİZ PAYLAŞIMLARLA DUYURMUŞTU

Ameliyat öncesinde yüzünün doğal ve filtresiz halini sosyal medya hesabından paylaşan Aydın, geçireceği yüz gerdirme operasyonunu açıkça duyurmuştu. Bu süreçte yaşadıklarını takipçileriyle paylaşarak dikkat çekmişti.

OPERASYON SONRASI YENİ GÖRÜNÜM

Operasyonun ardından iyileşme sürecine giren ünlü isim, son paylaşımıyla yeni halini gözler önüne serdi. Paylaşılan görüntülerde yüzündeki ödemlerin büyük ölçüde azaldığı ve daha diri bir görünüme kavuştuğu dikkat çekti.

YÜZ HATLARI TOPARLANDI

Uzun süredir şikâyet ettiği sarkmaların giderildiği gözlemlenen Aydın'ın, yüz hatlarının toparlandığı ve eski formuna yaklaştığı yorumları yapıldı.

Daha önce yaptığı açıklamalarda estetik müdahaleler konusunda dikkatli olunması gerektiğini vurgulayan Kuşum Aydın'ın, yaşadığı sürecin ardından hem fiziksel hem de moral olarak toparlandığı ifade ediliyor.