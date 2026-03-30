Yüzünü gerdiren Kuşum Aydın'ın son hali ortaya çıktı
Ünlü magazin figürü Kuşum Aydın, geçmişte yaptırdığı dolgu işlemleri sonucu yaşadığı estetik mağduriyetini sonlandırdı. Yüzünde deformasyon oluşan Aydın, ameliyat kararı aldı ve takipçileriyle paylaştı. Yüz gerdirme operasyonu sonrası yüz hatları toparlanan ve eski formuna dönüş yapan Aydın, estetik müdahaleler konusunda dikkatli olunması gerektiğini vurguladı.
Magazin dünyasının tanınan isimlerinden Kuşum Aydın, uzun süredir yaşadığı estetik mağduriyetine nokta koydu. Geçmişte yaptırdığı dolgu işlemleri sonrası yüzünde oluşan deformasyon nedeniyle sık sık pişmanlığını dile getiren ve takipçilerini estetik konusunda uyaran ünlü isim, radikal bir kararla ameliyat oldu.
FİLTRESİZ PAYLAŞIMLARLA DUYURMUŞTU
Ameliyat öncesinde yüzünün doğal ve filtresiz halini sosyal medya hesabından paylaşan Aydın, geçireceği yüz gerdirme operasyonunu açıkça duyurmuştu. Bu süreçte yaşadıklarını takipçileriyle paylaşarak dikkat çekmişti.
OPERASYON SONRASI YENİ GÖRÜNÜM
Operasyonun ardından iyileşme sürecine giren ünlü isim, son paylaşımıyla yeni halini gözler önüne serdi. Paylaşılan görüntülerde yüzündeki ödemlerin büyük ölçüde azaldığı ve daha diri bir görünüme kavuştuğu dikkat çekti.
YÜZ HATLARI TOPARLANDI
Uzun süredir şikâyet ettiği sarkmaların giderildiği gözlemlenen Aydın'ın, yüz hatlarının toparlandığı ve eski formuna yaklaştığı yorumları yapıldı.
Daha önce yaptığı açıklamalarda estetik müdahaleler konusunda dikkatli olunması gerektiğini vurgulayan Kuşum Aydın'ın, yaşadığı sürecin ardından hem fiziksel hem de moral olarak toparlandığı ifade ediliyor.