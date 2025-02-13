Vicdansız baba, bebeğini poşete sarıp sokağa attı

Meksika'da genç bir baba, yeni doğan bebeğini plastik torbaya sarıp sokağa atarken güvenlik kameralarına yakalandı.

Güvenlik kamera görüntülerinde, kimliği belirsiz adamın sırt çantasından içinde bebek bulunan plastik torbayı çıkardığı görülüyor. Adam daha sonra etrafı kontrol edip torbayı park halindeki bir arabanın yanına bırakıyor. Bu korkunç olay Salı günü Meksika'nın Tultitlán şehrinde meydana geldi.

Meksika haber kanalı Tele Diario'nun elde ettiği görüntülerde, sağlık görevlilerinin bebeği hastaneye yetiştirirken müdahale ettiği anlar yer alıyor.

Bebek şu anda iyileşiyor ve Meksika Ulusal Aile Gelişim Sistemi'nin gözetiminde bulunuyor.

İsmi açıklanmayan anne, Telediario haber kanalına yaptığı açıklamada, beş aylık hamileyken işyerinde doğum yaptığını söyledi. İlk olarak karnında keskin bir sancı hissettiğini ve tuvalete gittiğinde kanamaya başladığını fark ettiğini anlattı.

Genç anne, "Kanamadan sonra bebek dünyaya geldi... O anda panikledim ve ne yapacağımı bilemedim" dedi.

"Kulaklarım çınlıyordu ve her şey bulanıktı, gücüm tükeniyordu" diye hatırladığı anlarda, "Bebeği, ne yapabileceğimize bakması için babasına verdim ve o da onu götüreceğini söyledi" diye ekledi.

Başta erkek arkadaşının bebeği hastaneye götüreceğini düşündüğünü, ancak sosyal medyada bebeğin sokağa atıldığını öğrendiğini söyledi.

Kadın, kendisi hakkında herhangi bir suç soruşturması olmadığını, ancak oğlunun velayetini ne zaman alabileceği konusunda bilgilendirilmediğini belirtti.

Soruşturmayı Meksika Eyalet Başsavcılığı yürütüyor.

Sosyal medya kullanıcılarının kendisinin ve Salı gününden beri görmediği ve haber alamadığı erkek arkadaşının fotoğraflarını paylaşmaya başlamasından sonra, kendisinin ve ailesinin güvenliği konusunda endişe duyduğunu ifade etti.

"Sosyal medya ağlarının ürettiği her şey sadece yanlış bilgi" diyen anne, "Gerçekten bana ve aileme karşı birçok tehdit var. Ben bunu istemiyorum. Ailemin kötü bir şekilde değerlendirilmesini istemiyorum" açıklamasında bulundu.