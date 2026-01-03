Venezuela hükümeti: "ABD, farklı bölgelerdeki sivil ve askeri tesislere saldırı gerçekleştirdi"

Venezuela hükümeti, ABD'nin başkent Karakas, Miranda, Aragua ve La Guaira eyaletlerinde sivil ve askeri tesislere saldırı gerçekleştirdiği, amacının petrol ve madenleri ele geçirmek olduğunu ifade etti. Başkent Karakas'ta en az 7 patlama sesi duyulurken, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ulusal acil durum ilan etti, halka "sokağa çıkın" çağrısında bulundu.

Venezuela'nın başkenti Karakas'ta yerel saatle 02.00 civarında en az 7 patlama sesi ve alçak uçuş yapan uçak sesleri duyuldu. Patlama seslerinin ardından telekomünikasyon hizmetlerinde aksama ve bir askeri üssün yakınında elektrik kesintisi yaşandı. Karakas'taki Miraflores Başkanlık Sarayı yakınlarında tanklar görüldü. ABD'li yayın kuruluşu CBS News adı açıklanmayan yetkililere dayandırdığı haberinde, ABD Başkanı Donald Trump'ın Venezuela'da askeri hedefler de dahil olmak üzere çeşitli noktalara saldırı emri verdiğini aktardı.

"ABD'nin amacı petrol ve mineralleri ele geçirmek"

Kısa süre sonra Venezuela hükümetinden yapılan ilk resmi açıklamada, ABD'nin başkent Karakas, Miranda, Aragua ve La Guaira eyaletlerinde sivil ve askeri tesislere saldırı gerçekleştirdiği duyuruldu. Açıklamada, "Venezuela, ABD hükümeti tarafından Venezuela topraklarına gerçekleştirilen son derece ciddi askeri saldırıyı uluslararası toplum önünde reddediyor, kınıyor ve lanetliyor" ifadeleri kullanıldı. ABD'nin amacının ülkenin petrol ve maden kaynaklarını ele geçirmek ve ve ülkenin siyasi bağımsızlığını zorla kırmak olduğu vurgulandı. ABD'nin bu girişimlerinde "başarılı olamayacağı" kaydedildi. Saldırıların ardından Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun ulusal acil durum ilan ederek savunma güçlerini seferber ettiği belirtildi. Venezuela halkına sokağa çıkma çağrısı yapılan açıklamada, "Halk sokaklara! Bolivarcı Hükümet, ülkedeki tüm sosyal ve siyasi güçleri seferberlik planlarını harekete geçirmeye ve bu emperyalist saldırıyı kınamaya çağırıyor" denildi.

Kolombiya'dan çağrı

Kolombiya Devlet Başkanı Gustavo Petro ise sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Karakas şu anda saldırı altında. Venezuela'ya saldırdılar. Füzelerle bombalıyorlar. OAS (Amerikan Devletleri Örgütü) ve Birleşmiş Milletler derhal toplanmalı" çağrısında bulundu.

FAA, havayollarının Venezuela hava sahasında faaliyet göstermesini yasakladı

ABD Federal Havacılık İdaresi (FAA), Venezuela'daki patlamalardan önce "devam eden askeri faaliyetler" nedeniyle Venezuela hava sahasında ABD ticari uçuşlarına yasak getirdi.

ABD-Venezuela gerilimi

ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela Devlet Başkanı Maduro'yu uyuşturucu tedarikinde rol oynamakla suçluyor. Maduro, suçla bağlantıları olduğu iddialarını reddederken, ABD'nin Venezuela'nın geniş petrol rezervlerini ele geçirmek için kendisini devirmeye çalıştığını belirtiyor. Son aylarda Trump yönetimi, Karayipler'e geniş çaplı askeri yığınak yaparak Maduro üzerindeki baskıyı artırmıştı. ABD ordusu, bölgede uyuşturucu taşıdığı gerekçesiyle çok sayıda tekneyi vurmuş, Venezuela kıyılarında yaptırım uygulanan bir petrol tankerine el koymuştu. Trump Venezuela'ya giriş-çıkış yapan tüm yaptırıma tabi petrol tankerlerine "tam abluka" uygulanması talimatı vermişti. Trump ayrıca defalarca Venezuela'ya kara operasyonu gerçekleştirilebileceğini belirtmişti. Trump, 29 Aralık Pazartesi günü yaptığı açıklamada, Venezuela'da uyuşturucu kaçakçılığında kullanıldığı iddia edilen teknelerin yükleme yaptığı büyük bir tesisin vurulduğunu bildirmişti. Bu, ABD'nin Venezuela'ya bilinen ilk saldırısı olarak kayıtlara geçmişti.

Maduro ise perşembe günü yaptığı açıklamada, uyuşturucu kaçakçılığı ve petrol konularında ABD ile görüşmelere açık olduğunu söylemişti. - KARAKAS