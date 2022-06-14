Van'da Jandarma Teşkilatının 183. kuruluş yıl dönümü kutlandı - Haberler

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Van'da Jandarma Teşkilatının 183. kuruluş yıl dönümü kutlandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Van'da Jandarma Teşkilatının 183. kuruluş yıl dönümü kutlandı

Jandarma Teşkilatının 183. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

Jandarma Teşkilatının 183. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

Van Valiliği bahçesinde düzenlenen tören Atatürk büstüne çelenk bırakılması, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Albay Dr. Mehmet Kaplan ve Jandarma Üsteğmen Burak Parlak'ın günün anlam ve önemini belirten konuşmaları ile devam eden tören, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin'in mesajının okunmasıyla sona erdi. Törene İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüseyin Bekmez, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın ve askeri erkan katıldı. - VAN

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Mustafa Kemal Atatürk Van Valiliği Jandarma 3. Sayfa Haberler

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