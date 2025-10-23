Van'da Jandarma 2 Kilogram Metamfetamin Ele Geçirdi
Muradiye ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar neticesinde 2 kilogram metamfetamin ele geçirildi. Olayla ilgili bir kişi tutuklandı.
VAN (İHA) – Van'ın Muradiye ilçesinde jandarma ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucunda 2 kilogram metamfetamin ele geçirildi.
Muradiye İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında 2 kilogram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan şüpheli şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - VAN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa