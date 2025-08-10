Van'da İş Merkezinde Yangın: 4 Dükkan Zarar Gördü

Van'da İş Merkezinde Yangın: 4 Dükkan Zarar Gördü
Van'ın İpekyolu ilçesindeki bir iş merkezinde sabah saatlerinde çıkan yangında 4 dükkan hasar gördü. Yangına itfaiye ekipleri kısa sürede müdahale etti ve yangın yaklaşık 2 saat içinde söndürüldü. Yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme başlatıldı.

Alınan bilgilere göre olay, sabah saatlerinde İpekyolu ilçesi Bahçı Van Mahallesi'ndeki bir iş merkezinde meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir sebeple çıkan yangına itfaiye ekipleri kısa sürede müdahale etti. Yaklaşık 2 saat süren müdahalenin ardından yangın söndürülürken, 4 dükkanda ise büyük hasar oluştu.

Yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme başlatıldı. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
