Jandarmadan 'Kefal' devriyesi! 58 ton ölü inci kefali balığı ele geçirildi

Van'da jandarma ekiplerince 15 Nisan 2024 tarihinden bugüne kadar kaçak avcılığın önlenmesi amacıyla yürütülen çalışmalar sonucunda 58 ton 653 kilogram ölü inci kefali balığı ele geçirildi. Av yasağı boyunca doğal hayatın korunması için çalışmaların süreceği öğrenildi.

710 DEVRİYEDE 228 OLAYA MÜDAHALE EDİLDİ

15 Nisan 2024 tarihinden bugüne kadar kaçak avcılığın önlenmesi amacıyla Van Gölü'nü besleyen Bendimahi Çayı, Deliçay, Zilançayı, Çolpan Deresi, Karasu Çayı ve Engilsu Çayı olmak üzere tüm dere yatakları ve akarsularda 24 saat esasına göre 710 devriye faaliyeti icra edilerek, 228 olaya müdahale edildi.

CANLI KURTARILAN 19 BİN TON BALIK SUYA BIRAKILDI

Müdahale edilen olaylarda 19 bin 101 kilogram canlı inci kefali suya geri bırakılmış, 2 bin 750 metre misina ağ, bin 450 metre manyat ağ, 76 adet serpme ağ, 25 adet tırıvırı ağ, 19 adet kepçe ağ ve 58 ton 653 kilogram ölü inci kefali ele geçirildi. 166 şahıs ise yakalanarak 2 milyon 330 bin 179 TL idari para cezası uygulandı.

SON TEKNOLOJİ CİHAZLAR İLE KONTROLLER YAPILIYOR

Kaçak avcılığın önlenmesine yönelik gece ve gündüz termal kameralar, droneler, dürbünler başta olmak üzere çeşitli teknolojik cihazlar ile devriye faaliyetleri icra edilirken Asayiş Timleri, Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi, Jandarma Sualtı Arama ve Kurtarma Timi, Atlı Jandarma Takım Komutanlığı ile Asayiş Bot Komutanlığı da destek veriyor.

AKARSU VE GÖLLERDE 24 SAAT DEVRİYE

Akarsu ve göllerde balık göçünün yoğun olduğu kritik bölgelere gözlem noktaları oluşturularak 24 saat esasına göre akarsu boyunca yaya ve motorlu devriyeler atılıyor. İnci kefali av yasağı boyunca icra edilen faaliyetlerin amacı isebölge ekonomisine katkı sağlayan inci kefali balığının mevcut doğal hayatının korunması ve sürdürülebilirliğinin sağlanması.