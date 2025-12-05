Vali Toros: 'Kararlı, caydırıcı ve kesintisiz bir mücadele ile suçlulara nefes aldırmayacağız'

Mersin Valisi Atilla Toros, kentin huzuruna göz diken her türlü suç odağına karşı duruşlarının net olduğunu belirterek, "Kararlı, caydırıcı ve kesintisiz bir mücadele ile suçlulara nefes aldırmayacağız" dedi.

Vali Toros, valilik binasında düzenlediği toplantıda, 2025 yılının ilk 11 ayına ilişkin asayiş verilerini geçen yılın aynı dönemiyle karşılaştırmalı olarak kamuoyuyla paylaştı. Ortaya konan verilerin, devletin huzuru sağlama görevini güçlü şekilde yerine getirdiğini gösterdiğini belirten Vali Toros, "Bu veriler; Cumhurbaşkanımızın vurguladığı üzere 'huzurun temini devletin en asli görevidir' anlayışının sahadaki yansımasıdır. İçişleri Bakanımızın altını çizdiği 'suça ve suçluya asla geçit vermeme' kararlılığının, Mersin'deki güçlü karşılığıdır" ifadelerini kullandı.

Mersin'de huzuru tehdit eden hiçbir yapıya göz açtırmadıklarını belirten Vali Toros, yasa dışı oluşumlar, organize suç şebekeleri, şehir eşkıyaları, dolandırıcılar, uyuşturucu satıcıları ve göçmen kaçakçılarına karşı kesintisiz mücadelenin sürdüğünü söyledi. Toros, "Mersin'imizin huzuruna göz diken her türlü suç odağına karşı duruşumuz nettir: Kararlı, caydırıcı ve kesintisiz bir mücadele ile suçlulara nefes aldırmamak" şeklinde konuştu.

10 temel suçta yüzde 14 düşüş

Vali Toros, kişilere karşı işlenen 10 önemli suçun tamamında geçen yılın aynı dönemine göre düşüş yaşandığını belirterek, bu suçlarda toplam yüzde 14,2 oranında azalma görüldüğünü söyledi.

Konut dokunulmazlığının ihlalinde yüzde 34, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçunda ise yüzde 29'luk düşüş sağlandığını aktaran Toros, "Aydınlatma oranının yüzde 99,2'ye çıkması, suçun cezasız kalmadığının en net göstergesidir" ifadelerini kullandı.

Mal varlığına karşı suçlarda yüzde 37 gerileme

Mal varlığına karşı işlenen 9 önemli suçun tamamında düşüş kaydedildiğini belirten Toros, "Bu suçlarda yüzde 37 gibi son derece önemli bir gerileme yaşandı. Otodan hırsızlık yüzde 54, oto hırsızlığı yüzde 52, motosiklet hırsızlığı yüzde 46 oranında azaldı" diye konuştu.

4 bin 872 firari yakalandı

2025'in 11 ayında, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 bin 872 kişinin yakalandığını açıklayan Toros, aranan şahısların yakalanma oranının yüzde 79'dan yüzde 91'e çıktığını, aranan kişi sayısının ise yüzde 74 azaldığını belirtti.

İfade vermek üzere aranan 14 bin 529 kişi hakkında da işlem yapıldığı, diğer illerden haklarında ceza bulunan 3 bin 197 kişinin Mersin'de yakalanarak adli mercilere sevk edildiğini bildirdi.

2 bin 174 silah ele geçirildi

Ruhsatsız silah ve silah kaçakçılarına yönelik operasyonların aralıksız sürdüğünü ifade eden Vali Toros, yıl içinde düzenlenen operasyonlarda 2 bin 174 silahın ele geçirildiğini, 2 bin 770 şüpheli hakkında işlem yapıldığını söyledi.

Organize suç örgütlerine yönelik 69 operasyonda 242 kişinin gözaltına alındığını, bunlardan 92'sinin tutuklandığını açıklayan Vali Toros, kaçakçılıkla mücadelede ise 864 operasyonda bin 112 şüphelinin yakalandığını söyledi.

Bu operasyonlarda 580 bin litre akaryakıt, 43 bin litre kaçak içki, 228 bin paket sigara, 92 milyon makaron ve 14 ton tütün ele geçirildiğini, toplamda 85,3 milyon TL vergi kaybının önlendiğini belirtti. Vali Toros, tefecilere yönelik 72 operasyonda 207 kişinin gözaltına alındığını, 47 kişinin tutuklandığı da aktardı.

Uyuşturucu operasyonlarında büyük artış

Uyuşturucu ile mücadelenin çok boyutlu ve kararlı şekilde sürdüğünü vurgulayan Vali Toros, 2025'in ilk 11 ayında bin 412 operasyon yapıldığını, gözaltına alınan 2 bin 247 kişiden bin 445'inin tutuklandığını söyledi.

Geçen yıla göre operasyon sayısında yüzde 45, gözaltı sayısında yüzde 49, tutuklama sayısında ise yüzde 88 artış yaşandığını kaydeden Toros, "Zehir tacirlerine nefes aldırmıyoruz" dedi.

Vali Toros, operasyonlarda 2,3 ton uyuşturucu, 7,4 milyon uyuşturucu hap ve 10 bin 441 kök kenevir ele geçirildiğini belirterek, uyuşturucu hap yakalamalarında yüzde 183, madde yakalamalarında ise yüzde 110 artış yaşandığını kaydetti. Vali Toros, NARVAS sistemine gelen 4 bin 518 ihbar doğrultusunda bin 551 operasyon yapıldığını, bin 723 şüphelinin yakalandığını söyledi.

Siber suçlarda 3 bin 870 işlem

Siber devriyelerin 11 ayda suç unsuru taşıyan 3 bin 870 hesap veya şahıs hakkında işlem yaptığını belirten Toros, 192 operasyonda 959 kişinin gözaltına alındığını, 432'sinin tutuklandığını ifade etti.

Vali Toros, "Dijital dünyanın görünmez duvarlarının ardında gizlenen hiçbir suç odağına fırsat tanımıyoruz" ifadelerini kullandı.

Trafik denetimleri: 6 milyon araca kontrol

Trafik güvenliğine yönelik denetimlerin yoğun şekilde sürdüğünü belirten Toros, 11 ayda 5 milyon 421 bin araç, 638 bin motosiklet, 28 bin ticari taksi ve 21 bin okul servisinin denetlendiğini açıkladı.

Bu dönemde meydana gelen 77 ölümlü, 7 bin 875 yaralanmalı kazada 177 kişinin yaşamını yitirdiğini ifade eden Toros, tüm sürücüleri trafik kurallarına uymaya davet etti.

Göçmen kaçakçılığına 55 operasyon

Kentte yasal kalış hakkına sahip 188 bin 365 yabancı bulunduğunu belirten Toros, göçmen kaçakçılığı organizatörlerine yönelik 55 operasyonda 90 kişinin gözaltına alındığını söyledi.

Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanlığının da 17 bin 77 saat görev icra ettiğini, 5 bin 397 denetim yaptığını bildirdi.

Toplantının sonunda Mersin'in huzur ve güvenliği için çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini vurgulayan Vali Toros, "Hangi alanda olursa olsun, suç ve yasa dışılığa asla geçit vermeyeceğiz" dedi.

Vali Toros'a açıklaması sırasında İl Emnilet Müdürü İdris Yılmaz, Jandarma Alay Komutanı Tuğgneral Ercan Atasoy ve Salih Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanı Tuğamiral Gökmen Gücüyen eşlik etti. - MERSİN