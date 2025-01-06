Vali Özkan, 2024 yılı güvenlik konularını değerlendirdi

Manisa Valisi Vahdettin Özkan, Manisa'nın huzuru için 2024 yılında yürütülen çalışmaları değerlendirdi. Manisa'da 2024 yılında suç aydınlatma oranının yüzde 98 olduğunu kaydeden Vali Özkan, hapis cezası kesinleşmiş 4 bin 98 aranan şahsın da yakalandığını açıkladı.

2024 yılında, güvenlik kamu hizmetlerinin iyileştirilmesi için etkili bir şekilde çalışıldığını vurgulayan Manisa Valisi Vahdettin Özkan, "Bütün çalışmalarımız Manisalı hemşehrilerimizin güven ve huzur içinde yaşamalarını temin etmek için. Önümüzdeki dönemde de emniyetimiz ve jandarmamızla koordineli bir şekilde bu hizmetleri daha çok etkinleştirip kararlılıkla devam edeceğiz." dedi.

Emniyet ve jandarma birimlerinin, 2024 yılında güvenlik hizmetlerini en iyi şekilde yerine getirdiğini belirten Vali Özkan, güvenlik güçlerine teşekkür etti.

"2024 yılı suç aydınlatma oranı yüzde 98"

Yaptığı açıklamada suç ve suçlularla mücadeledeki başarının önemli göstergelerinden birisinin suçların aydınlatılması olduğunu belirten Vali Vahdettin Özkan, "İşlenen suçların karanlıkta kalmaması, nasıl ve niçin işlendiği, kim tarafından işlenmiş olduğunun vuzuha kavuşturulması, faillerin yargı önüne çıkarılması önem arz ediyor. Bu çerçevede 2024 yılında şehrimizde işlenmiş suçların aydınlatılma oranı yüzde 98'dir. Suçlulara aman vermeksizin adli makamlara teslim eden emniyet ve jandarmamızı tebrik ediyoruz." diye konuştu.

"Hapis cezası kesinleşmiş 4 bin 98 aranan şahıs yakalandı"

Aranan şahıslar hakkında büyük bir hassasiyetle emniyet ve jandarmanın koordineli bir şekilde yürüttüğü çalışmalara da değinen Vali Özkan, "Güvenliğimizi, geleceğimizi yüksek derecede tehdit eden diğer bir husus ise hapis cezası kesinleşmiş olup aranan şahıslardır. Bu kapsamda yıl içinde 4 bin 98 kişi yakalanıp adli makamlara teslim edilmiştir. İfade ve benzeri sebeplerle aranan 7 bin 298 kişi de yakalanıp ilgili birimlerle koordine edilmiştir." dedi.

Manisa'da 995 düzensiz göçmen yakalandı

Göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti ile mücadele çalışmalarına ilişkin verileri de paylaşan Vali Özkan, bu çerçevede 34 operasyonda yakalanan 41 organizatörden 20'sinin tutuklandığını, 1 kişinin adli kontrol aldığını, 995 düzensiz göçmenin de yakalanarak ilgili yerlere sevk edildiğini belirtti. Operasyonlarda 17 araç ele geçirildiğini de söyleyen Vali Özkan, Türkiye'nin ve Manisa'nın düzensiz göçmenlerin uğrak yeri olmaması için alınan bütün tedbirlerin etkili bir şekilde uygulandığını vurguladı.

"Suç örgütleri ve kaçakçılıkla mücadele devam ediyor"

Kaçakçılıkla mücadele kapsamında 515 operasyonda 464 kişinin gözaltına alındığını belirten Vali Özkan, bu kişilerden 32'sinin tutuklandığını, 66'sının adli kontrol aldığını açıkladı. Sokaklarda insanları baskı altına almaya çalışan, insanların hür bir şekilde ticaretini engelleyen organize suç örgütleriyle mücadele faaliyetlerine ilişkin bilgi veren Vali Özkan şunları söyledi: "Devletimiz, hükümetimiz organize suç örgütleri ile mücadeleyi kararlılıkla devam ettirmektedir. İlimizde de organize suç örgütlerinin hareket alanını sıfırlayacak mekanizmalar kurulmuştur. 2024 yılında adli makamlarla koordineli bir şekilde emniyet ve jandarmamız 35 operasyon icra etti. Bu çerçevede 239 kişi gözaltına alındı. Bunlardan 93'ü tutuklandı, 43 kişi de adli kontrol aldı."

"Gençlerimizi zehir tacirlerinden korumak için çalışıyoruz"

Özellikle gençleri hedef alan zararlı madde ve zehir tacirleriyle mücadelenin aralıksız devam ettiğini vurgulayan Vali Vahdettin Özkan, gelecek nesillerin korunması için bu mücadelede toplumun her kesimine önemli bir sorumluluk düşmekte olduğunu söyledi. Madde arzı ve talebinin kontrolde tutulması ile rehabilitasyon faaliyetlerine ilişkin bütün ilçelerde yapılacak uyuşturucuyla mücadele eylem planlarıyla önümüzdeki dönemde mücadelenin artarak devam edeceğinin altını çizen Vali Özkan, "Özellikle Okullarımızın çevresinde etkili tedbirler alınmış, okul irtibat polisi belirlenmiş, okul çevrelerinde yapılan sürekli kontroller ile zehir tacirlerine göz açtırılmamaktadır. Madde arzının kısıtlanması için emniyet ve jandarmamız aralıksız çalışmalar, operasyonlar yapmaktadır. Bir yıllık bir zaman zarfı içinde Manisa'mızda 629 operasyon yapıldı. Uyuşturucuyla mücadele çerçevesinde tam 4 bin 449 kişi gözaltına alındı. Bunlardan 646'sı tutuklandı, 371 kişi adli kontrol aldı." dedi.

"Manisa'da 157 terör operasyonu yapıldı"

Memleketin birliği ve bütünlüğüne kasteden, tahribatı misyon alanı haline getiren terör örgütleriyle mücadelenin kararlı bir şekilde devam ettiğini de ifade eden Vali Özkan, 2024 yılında Manisa'da terörle mücadele çerçevesinde 157 operasyon yapıldığını, bu operasyonlarda 374 kişinin gözaltına alınıp, 85 kişinin tutuklandığını ve 134 kişinin de adli kontrol aldığını açıkladı.

Dönem içinde göstermiş oldukları fedakarlıktan dolayı emniyet ve jandarma personelini tebrik eden Vali Özkan, güvenlik hizmetlerinin iyileştirilmesine önemli bir katkı sağlayan Manisalılara da teşekkür etti. - MANİSA