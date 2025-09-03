Vali Hüseyin Aksoy, 'Güvenlik Bilgilendirme Toplantısı'nda açıkladı

Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, 'Güvenlik Bilgilendirme Toplantısı'nda İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin ağustos ayı içerisinde yaptığı çalışmalarla ilgili konuştu.

Türkiye'nin huzuru için 'Güvenli Şehir, Eskişehir' sloganıyla çalışmaların sürdüğünü vurgulayan Vali Aksoy, "Kişilere karşı işlenen 10 önemli suçta bir önceki yıla göre yüzde 5,3'lük bir azalış söz konusudur. Bu konuda ilgili birimlerimizin yoğun gayretleriyle suçlarda azalma gerçekleşmiştir. Mal varlığına karşı işlenen 10 önemli suçta bir önceki yılla kıyasladığımızda yüzde 14,7'lik bir azalış söz konusu olmuştur. Topluma karşı işlenen suçlarda önceki yıla göre yüzde 5,9'luk yine bir azalış söz konusudur. Bir önceki yıl 337 olay meydana gelmişken bu yıl 297 olay ağustos ayında meydana gelmiştir. Millete ve devlete karşı işlenen suçlarda ise yüzde 7,8'lik bir artış söz konusudur. Önceki yıl 25 olan olay sayısı 32'ye çıkmıştır. Takibi gereken suçlara baktığımızda yüzde 2,5'lik bir düşüş söz konusudur. Bin 133 olan olay sayısı 960'a düşmüştür. Asayiş Suçlarıyla Mücadele çerçevesinde özellikle hapis cezasıyla aranan şahıslarla ilgili çalışmalar büyük bir titizlikle yürütülmektedir. Ağustos ayı içerisinde 172 kişi yakalanmıştır. Bu 172 kişinin 126'sı 0-5 yıl arası hapis cezasıyla, 31'i 5-10 yıl arası hapis cezasıyla, 15'i ise 10 yıl ve üzeri hapis cezasıyla aranıyordu. Toplamda 172 kişi ağustos ayında yakalanarak cezaevine gönderilmiştir. Ayrıca, ifadesi için aranan 549 kişiyle ilgili işlemler tamamlanmıştır" dedi.

"Uygulama noktalarında 58 bin 368 araç ve 77 bin 990 şahıs sorgulanmıştır"

Suç ve suçlularla mücadelede özellikle aranan şahısların yakalanması konusunda güvenlik birimlerinin yoğun gayreti olduğunu ifade eden Vali Aksoy, "Şehrin huzur ve güvenliği için şok uygulamalarımıza devam etmekteyiz. Özellikle 44 bin 977 şahıs sorgulanmış ve bu şahıslardan 66 aranan kişi yakalanmıştır. Yine şehrin giriş ve çıkışlarında yol uygulama noktalarımız vardır. Burada da 58 bin 368 araç sorgulanmış, 77 bin 990 şahıs sorgulanmış ve aranması olup yakalanan toplam 33 kişi yol uygulama noktalarında yakalanarak haklarında işlemler yapılmıştır. Silahlarla ilgili operasyonlara baktığımızda toplam 85 silah ele geçirilmiş ve 92 kişiye işlem yapılmıştır. 33 tabanca, 23 kurusıkı tabanca, 29 av tüfeği olmak üzere toplamda 85 silah ağustos ayında yakalanmıştır. Hayvan durum izleme birimimize 21 ihbar gelmiş ve ilgili birimlerimiz bununla ilgili çalışmalarını tamamlamıştır. Kadına yönelik şiddetin önlenmesi konusunda yoğun bir gayretimiz vardır. Ağustos ayı içerisinde 162 ihbar gelmiş, ilimizde elektronik kelepçeli 23 şahıs uygulaması devam etmektedir. Aile içi kadına yönelik şiddetle mücadelede ağustos ayı içerisinde önleyici olarak 679, koruyucu olarak da 494 karar alınmıştır" şeklinde konuştu.

"Uyuşturucuyla mücadele en önem verdiğimiz konulardan biridir"

Organize suçla mücadelenin büyük bir kararlılıkla devam ettiğini belirten Vali Aksoy, şöyle devam etti:

"2 operasyon yapılmış, 20 kişi gözaltına alınmış, 5 kişi tutuklanmış, 7'si adli kontrolle serbest bırakılmıştır. Ele geçirilen malzemeler arasında 1 av tüfeği, 5 mermi, 2 tabanca, 2 tabanca gövdesi, 40 tabanca parçası, 2 şarjör, 3 otomobil, 22 cep telefonu, 66 hap, 72 bin TL para ve 207 sahte 100 Amerikan Doları vardır. Kaçakçılıkla mücadelede 17 operasyon yapılmış, 60 kişi gözaltına alınmış, 5 kişi tutuklanmış, 7 kişi adli kontrolle serbest bırakılmıştır. Operasyonlarda 79 bin 740 kaçak sigara, 2 litre kaçak içki, 541 kilogram tütün, 235 cinsel içerikli ürün, 298 elektronik sigara, 125 pro, 4 bin 244 kilogram sarılmış sigara, 4 bin 582 paket sigara, 17 motosiklet ve 9 kazı malzemesi ele geçirilmiştir. Uyuşturucuyla mücadele en önem verdiğimiz konulardan biridir. Türk Ceza Kanunu 188'inci maddesi çerçevesinde 14 operasyon yapılmış, 27 kişi gözaltına alınmış, bunların 16'sı tutuklanmış, 4'ü adli kontrolle serbest bırakılmıştır. TCK 190 ve 191'inci maddeleri çerçevesinde 91 operasyon yapılmış, 104 kişi gözaltına alınmış, 1 kişi tutuklanmıştır. Toplamda 17 kişi tutuklanmış, 4 kişi adli kontrolle serbest bırakılmıştır. 75,71 gram esrar, 216,46 gram metamfetamin, 2 bin 342 adet sentetik hap, 558,45 gram bonzai, bin 182 gram skunk, 846 adet extasy hap, 34 kök Hint keneviri, toplamda 2 kilo 32 gram çeşitli uyuşturucu madde ve 2 bin 350 adet hap ele geçirilmiştir."

"Trafik kazalarının yaklaşık yüzde 53'ü motosikletlerin karıştığı kazalardır"

Üzerinde hassasiyetle durdukları konulardan birisinin trafik olduğunu dile getiren Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, "Bir önceki yıl 6 kişi trafik kazasında hayatını kaybetmişken bu yıl 1 kişi hayatını kaybetmiştir. Toplamda 614 olan kaza sayısı 707'ye çıkmıştır. Denetlenen ticari araç sayısı 374'ten 502'ye çıkmıştır. İşlem yapılan ticari taksi sayısı 187'den 260'a yükselmiştir. Trafikten men edilen araç sayısı 803'ten bin 053'e çıkmıştır. Kazaların büyük bölümü aşırı hız, emniyet kemeri takmama ve araç kullanırken cep telefonu kullanmaktan kaynaklanmaktadır. İlimizde meydana gelen trafik kazalarının yaklaşık yüzde 53'ü motosikletlerin karıştığı kazalardır" diye belirtti.

"Öğrencilerimiz için her türlü tedbir alınmıştır"

2025-2026 eğitim öğretim yılının başlamasıyla ilgili de konuşan Vali Aksoy, "8 Eylül itibariyle tüm okullar faaliyete geçecektir. Öğretmenlerimize ve öğrencilerimize başarılar diliyorum. Velilerimizin öğrencilerle ilgisinin artarak devam etmesini bekliyoruz. İlimizde 3 üniversite bulunmaktadır. Toplamda 65 bin öğrencimiz vardır. Üniversitelerimizde boş kontenjan bulunmamaktadır. Öğrenciler Eskişehir'i tercih etmiştir. Eskişehir, güvenli şehir, öğrenci şehri, gençlik şehri diyoruz. Onların huzur ve güven ortamı içerisinde eğitimlerini sürdürmeleri için her türlü tedbir alınmıştır, alınacaktır, alınmaya devam edilecektir" diyerek öğrencilere başarılar diledi. - ESKİŞEHİR