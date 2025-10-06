Vali Eldivan: 'Bayburt asayiş olaylarında en güvenli iller arasında'

Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, Eylül ayı asayiş ve güvenlik verilerini, Asayiş ve Bilgilendirme Toplantısı'nda basın mensuplarıyla paylaştı. Vali Eldivan, Bayburt'un asayiş olayları açısından en güvenli iller arasında yer aldığını belirterek, suç ve suçlularla mücadelenin kararlılıkla sürdüğünü söyledi.

Bayburt Valiliği toplantı salonunda gerçekleştirilen aylık asayiş değerlendirme toplantısında konuşan Vali Eldivan, terör örgütleri, organize suç örgütleri, zehir tacirleri, tefeciler, göçmen kaçakçıları, siber ve asayiş suçlarıyla mücadelenin aralıksız sürdüğünü belirterek, 2025 yılı Eylül ayına ilişkin güvenlik verilerini paylaştı.

Vali Eldivan, kişilere karşı işlenen 10 önemli suç kapsamında Eylül ayında 53 olayın meydana geldiğini belirterek, bu olayların yüzde 95'inin aydınlatıldığını kaydetti.

Eldivan, bu olayların 16'sının tehdit, 24'ünün kasten yaralama, 9'unun hakaret, 2'sinin kişilerin huzur ve sükünunu bozma, 1'inin kişiyi hürriyetinden yoksun kılma ve 1'inin konut dokunulmazlığının ihlali olduğunu aktardı.

2024 yılı Eylül ayına göre olay sayısında yüzde 13'lük bir azalma sağlandığını vurgulayan Eldivan, "Malvarlığına karşı işlenen suçlarda ise Eylül ayında hiç olay yaşanmamış, bu alanda yüzde 100'lük bir azalma kaydedilmiştir" dedi.

Aranan şahısların takibinin titizlikle sürdürüldüğünü kaydeden Vali Eldivan, Eylül ayında hapis cezası bulunan 4 kişinin yakalandığını, ayrıca 12 kişinin de ifadelerinin alındığını bildirdi.

Uyuşturucuyla mücadele kapsamında yapılan operasyonlarda 136,97 gram metamfetamin, 2,35 gram skunk, 2,11 gram eroin, 38 gram bonzai, 5 adet sentetik ecza ve 2 kök kenevirin ele geçirildiğini belirten Eldivan, "Uyuşturucu ile mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir" ifadelerini kullandı.

Eylül ayında siber suçlarla mücadele kapsamında 28 sosyal medya hesabının tespit edildiğini belirten Vali Eldivan, bu hesapların yüzde 65'inin terör, yüzde 18'inin asayiş, yüzde 10'unun güvenlik ve yüzde 7'sinin diğer konularla ilgili olduğunu söyledi.

Trafik denetimlerine ilişkin verileri de paylaşan Eldivan, 2025 Eylül ayında 21 bin 309 aracın denetlendiğini, işlem yapılan araç sayısında bir önceki yıla göre yüzde 19,6 oranında azalma olduğunu belirterek, denetlenen ticari taksi sayısında yüzde 41 artış, okul servislerinde ise yüzde 10 artış yaşandığını ifade etti.

Göç yönetimi verilerine göre, Bayburt'ta geçici koruma altındaki Suriyeli sayısının 38 olduğunu belirten Vali Eldivan, Eylül ayında 944 kişiye kimlik kontrolü yapıldığını ve 2 düzensiz göçmenin tespit edildiğini aktardı.

Vali Eldivan, konuşmasında memleketinde hayatını kaybeden Bayburt İl emniyet Müdürlüğünde görevli Polis Memuru Ahmet Çavuş'u da anarak, "Trabzon'un Akçaabat ilçesinde meydana gelen elim kazada şehit olan mesai arkadaşımız Ahmet Çavuş'a Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve emniyet teşkilatımıza sabır diliyorum." dedi. - BAYBURT