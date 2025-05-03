Vali Coşkun 2025 Nisan ayı asayiş verilerini paylaştı

Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun 2025 Nisan ayı asayiş verilerini paylaştı. Vali Coşkun yaptığı açıklamada 2024 Nisan ayına göre kişiye yönelik işlenen suçlarda yüzde 11,3, mal varlığı üzerine işlenen suçlarda yüzde 9'luk azalma olduğunu ifade etti.

Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun, 2025 Nisan ayına ilişkin jandarma ve emniyet sorumluluk sahasındaki asayiş verilerini paylaştı. Nisan ayı içerisinde emniyet ve jandarma ekipleri tarafından kapsamlı çalışmalar gerçekleştiğini vurgulayan Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun, "Denizli genelinde Asayiş suçlarına yönelik yapılan çalışmalarda; meydana gelen suçların önlenmesi amacıyla düzenli ve sık devriye görevleri gerçekleştirilmiştir. Şüpheli kişiler üzerinde kimlik kontrolleri sıklaştırılmış, suç eğilimi olan şahıslar ve bu şahısların kullanmış olduğu araçlar fiziki ve EDS, PTS, KGYS gibi kamera sistemleri aracılığıyla takipler neticesinde mal varlığına ve kişilere karşı olaylarının önlenmesine yönelik çalışmalara ağırlık verilmiştir. Çalışmalar neticesinde 2025 yılı Nisan ayında ilimizde meydana gelen kişilere karşı işlenen suçların yüzde 98'i, malvarlığına karşı işlenen suçların yüzde 76,1'i toplamda tüm suçların yüzde 91,3'ü aydınlatılmıştır" dedi.

2025 Nisan ayında 887 aranan şahıs yakalandı

Haklarında arama kararı olan şahıslara yönelikte çalışmalarını sürdürdüklerini ifade eden Vali Coşkun, "Hakkında arama kararı olan şahısların en kısa sürede yakalanarak adli mercilere teslimini sağlamak ve bu süreçte yeni suç işlemesini önlemek amacıyla, Emniyet ve Jandarma birimlerimizin teknolojik imkanları etkin şekilde kullanarak yaptığı titiz çalışmalar neticesinde; hırsızlık suçundan 29, yağma/gasp suçundan 10, dolandırıcılık suçundan 46, kasten öldürme suçundan 5, cinsel suçlardan 4, terör suçlarından 3, narkotik suçlarından 50, kaçakçılık suçlarından 19, siber suçlardan 33 ve diğer suçlardan 120 ve ifadeye yönelik aranan 569 olmak üzere toplam 887 şahıs yakalanarak gerekli adli işlemler yapılmıştır" ifadelerini duyurdu.

Organize suçlar ve kaçakçılığa yönelik düzenlenen operasyonda 2 ayrı suç örgütü çökertildi

Kaçakçılık ve organize suç örgütleriyle mücadelelerinin devam ettiğini belirten Vali Coşkun, " Kasten öldürme, kasten yaralama, işyeri kurşunlama, nitelikli yağma, yasadışı silah ticareti, mala zarar verme, nitelikli dolandırıcılık, genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması ve uyuşturucu madde ticareti suçlarını gerçekleştirdiği tespit edilen 2 ayrı çıkar amaçlı silahlı suç örgütüne yönelik yapılan operasyonlarda 73 şahıs hakkında adli işlem yapılmış, 59 şüpheli şahıs tutuklanmıştır. Adreslerde yapılan aramalarda 32 adet ruhsatsız tabanca, 25 adet pompalı tüfek, 2 adet kurusıkı abanca ve çok sayıda uyuşturucu ve uyarıcı madde ele geçirilmiştir. Ayrıca silah, mühimmat, emtia, tarihi eser, tütün mamulleri ve alkollü içki kaçakçılığı, vergi kaçakçılığı ve tefecilik olaylarına yönelik gerçekleştirilen 12 operasyonda da 52 şahıs hakkında adli işlem yapılmış, yapılan aramalarda bin 167 paket sigara, 96 adet elektronik sigara, 5 bin adet sarma sigara, 46 adet paketlenmiş tütün, 48 adet emtia, 64 litre kaçak içki, 30 şişe kaçak içki, 52 litre etil alkol, 1 ruhsatsız adet tabanca, 12 adet ruhsatsız av tüfeği, 2 adet belgesiz kurusıkı tabanca, 521 adet tarihi eser ve 87 adet senet ele geçirilmiştir" dedi.

Binlerce uyuşturucu madde yakalandı

Narkotik olaylarını azaltmak, madde bağımlığının yayılmasını engellemek amacıyla özellikle uyuşturucu ticareti yapan organize gruplar ile bu gruplardaki şüpheli şahısların kullanmış olduğu araçların takip ve tarassut çalışmaları aralıksız devam ettiğini belirten Vali Coşkun, 2025 Nisan ayında yapılan çalışmalarda, uyuşturucu madde imal ve ticareti suçundan 128 şahıs, uyuşturucu madde kullanma ve bulundurma suçundan 213 şahıs olmak üzere toplamda 341 şahsa adli işlem yapıldığını açıkladı. Vali Coşkun, "Çalışmalar kapsamında yapılan aramalarda 83 bin 859 kullanımlık kağıda emdirilmiş halde bonzai, 1 kilogram esrar maddesi, 265 gram metamfetamin maddesi, 20 gram kokain maddesi, 39 gram eroin maddesi, 14 bin 570 adet Sentetik Ecza hap maddesi, 39 kök kenevir bitkisi, 100 adet Ecstasy hap maddesi ele geçirilmiştir " ifadelerini kullandı.

Vali Coşkun, madde bağımlılığı ile mücadelede farkındalığın arttırılması amacıyla Denizli'nin farklı bölgelerinde gerçekleştirilen 22 eğitim ve nokta faaliyetlerinde bin 728 kişiye ulaşılarak uyuşturucu madde kullanımı hakkında bilgilendirmeler yapıldığını kaydetti.

Siber suçlardan 275 kişi hakkında adli işlem yapıldı

Yapılan sanal devriye faaliyetleriyle internet ve sosyal medya platformlarında suç teşkil eden içerikler üzerinde de çalışmaların kesintisiz yapıldığını belirten Vali Coşkun, "2025 yılı Nisan ayında siber suçlarla mücadele kapsamında siber devriye faaliyetleri sonucunda, suç unsuru tespit edilen 275 şahıs ve hesap hakkında ilgili ve ödeme, yasadışı bahis ve bilişim suçları kapsamında adli işlem başlatılmıştır. Yapılan operasyonlar sonucunda ödeme, yasadışı bahis ve bilişim suçlarından 3 şahıs, çevrimiçi çocuk İstismarı suçuna yönelik yürütülen çalışmada 2 şüpheli şahıs yakalanmıştır" ifadelerini kullandı.

Trafik denetimlerinde 42 bin 416 sürücüye ceza kesildi

Denizli genelinde sürücülerin ve yayaların güvenliğini sağlamak, trafik kazalarını önlemek, kural ihlali yapan sürücüleri tespit etmek amacıyla polis ve jandarma trafik birimlerinin denetimle yaptığını ifade eden Vali Coşkun, "Otoyol, devlet karayolu, il yolu ve kazaların yoğunlaştığı cadde, sokak, kavşaklarda, radar, cayrokopter, drone destekli ve fiziki yapılan çalışma ve denetimlerde 166 bin 877araç denetlenmiş ve bu denetimlerde 38 bin 792 otomobil, kamyon, otobüs ve benzeri kategorilerdeki araçlara sürücüsüne ve araç 3 bin 624 motosiklet sürücüsüne ise cezai işlem uygulanmıştır. Yapılan uygulamalarda ve alkol denetimlerinde; alkollü araç kullanmaktan 2025 yılı Nisan ayında, 466 adet, 2025 yılı 4 aylık dönemde ise 1.604 adet sürücü belgesine el konulmuştur.2025 yılı Nisan ayında 2 bin 128 adet araç trafikten men edilmiştir. 2025 yılı Nisan ayında yapılan trafik denetimlerinde, 2024 yılı Nisan ayına göre; denetlenen araç sayısında yüzde 15.5, işlem yapılan araç sayısında yüzde 1 oranında bir artış sağlanmıştır" diye konuştu.

Mülteciler konusunda hassas çalışmalar devam ediyor

Denizli'de İnsan ticareti riski altında olan bireyler, kadınlar, çocuklar ve mülteciler gibi hassas grupların korunması amacıyla kapsamlı çalışmalar yürütülmekte olduğunu vurgulayan Vali Coşkun, "2025 yılı Nisan ayında İlimizde bulunan 4 mobil göç aracı ile düzensiz göçle mücadele kapsamında, 18 bin 82 yabancı uyruklu şahsın denetimi yapılmış, yapılan denetimler neticesinde 457 düzensiz göçmen tespit edilerek haklarında sınır dışı işlemi başlatılmıştır. Nisan ayında 5 Göçmen Kaçakçılığı olayı meydana gelmiş, olaya karışan 4 şüpheli şahıs hakkında gerekli adli işlemler yapılmıştır" dedi. - DENİZLİ