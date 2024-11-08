'Vali çık lan buraya' diyen gösterici tutuklandı

Batman Belediye Başkanı Gülistan Sönük'ün terörle iltisaklı olduğu gerekçesiyle hakkında kesinleşen hapis cezası ve yürütülen terör soruşturmaları nedeniyle görevden alınmasının ardından kentte izinsiz gösteriler düzenlenmişti.

"VALİ ÇIK LAN BURAYA"

Polis ekiplerinin geniş güvenlik önlemleri aldığı gösteriler esnasında bir kişi, kayyum olarak atanan Vali Ekrem Canalp'e "Bizler kendimiz burayı seçtik, gece gündüz demeden çalıştık, halkımız burayı seçti. Bizler halkız, sizler sömürgecisiniz, terk edin burayı. Vali çık lan buraya, halkın iradesini gasp ediyorsunuz. İsrail bile sizden daha iyidir" diyerek bariyerleri devirmeye çalışmıştı.

TUTUKLANDI

Polisin 'dağılın' uyarısına rağmen bariyerleri devirmeye çalışan gruba müdahale edilmişti. Çıkan arbedede valiyi hedef alan açıklamalar yapan gösterici de gözaltına alınmıştı. Gösterici, işlemleri sonrası sevk edildiği mahkemede tutuklandı.