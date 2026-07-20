Muğla Valisi 2026'nın ilk 6 ayında 3 organize suç örgütünün çökertildiğini açıkladı

Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık, 2026 yılının 6 aylık dönemine ait Emniyet, Jandarma, Sahil Güvenlik ve Göç İdaresi ile ilgili yapılan çalışmaları kamuoyu ile paylaştı. Vali Akbıyık, 6 aylık dönemde 3 organize suç örgütünün çökertildiğini belirterek, Muğla'nın Bodrum, Marmaris, Fethiye gibi dünyaca ünlü turistik ilçelerinin sokaklarının şehit eşkıyalarına teslim edilmeyeceğini, Muğlalılar ile Muğla'ya gelen yerli ve yabancı misafirlerin huzur ve güvenliğinin birinci önceliklerden olduğunu aç ıkladı.

Üç suç örgütü çökertildi

Vali Dr. İdris Akbıyık, 2026 yılının ilk altı aylık döneminde 3 suç örgütünün çökertildiğini belirterek, "Turizm memleketiyiz ve bu kadar değerli. Bir şehrimiz. Dolayısıyla da birçok organize suç örgütünün de ilgisini çekiyor. Bu konuda da tüm arkadaşlarımız amansız bir mücadele veriyorlar. Üç tane organize suç örgütünü 2026 yılında tamamen çökerttik. 175 şüpheli gözaltına alındı. Bunlardan 111'i tutuklandı. Hiçbir şekilde bu konuda müsamahamız yok. Muğla'nın, Bodrum'un, Marmaris'in, Fethiye'nin sokaklarını, asla şehir eşkıyalarına teslim etmeyeceğiz" dedi.

Arınma projesi

Muğla Valisi Akbıyık, 'Arınma Projesi' ile her türlü bağımlığa karışmış gençlerin bu bağımlılıklarından kurtarılması amacıyla proje yürüttüklerini belirterek, "2026 yılını gençlik yılı ilan ettik. Bunda da en büyük pay kemiz bağımlılık meselesi. Sayın Cumhurbaşkanımızın aile yılı, 2025 aile yılıydı biliyorsunuz. 2025-2035 arasında aile 10 yılı ilan edildi Cumhurbaşkanımız tarafından. Bir taraftan nüfusumuz azalıyor, gençlerimiz azalıyor, bir taraftan da bu gençler büyük tehdit altında. Nedir işte madde bağımlılığı, uyuşturucu bağımlılığı, teknolojik bağımlılık herkesi tehdit ediyor. Biz de bundan dolayı Muğla'yı Muğla'da 2026 yılını gençlik yılı ilan ettik. Bağımlıları korumamak, tekrar topluma, sosyal hayata kazandırmamız gerekiyor. Bu çerçevede de arınma projemiz var. Tabii bazen de espri olsun diye diyorum, herkes kendini bir muhasebe yapsın, her türlü kötülüğünden arınsın. Ama esas hedefimiz tabii bağımlılıktan çocuklarımızı, gençlerimizi, toplumumuzu kurtarmak"

"23 bin 194 araç trafikten men edildi"

Muğla'da 2026 yılının ilk altı aylık döneminde 192 bin 823 araç sürücüsüne kuralla ihlal nedeniyle cezai işlem uygulandığını açıklayan Vali Akbıyık, "2026 yılının ilk altı ayında Muğla'da 1 milyon 469 bin 349 araç denetlenmiş, 15 bin 866 ticari taksi de sıkı bir denetimden geçirilmiştir. Bunlardan, eksiklikleri tespit edilen 192 bin 823 araç sürücüsüne idari para cezası uygulanmış, 23 bin 194 araç trafikten men edilmiş, 5 bin 113 sürücünün belgesi geçici olarak geri alınmış. Ayrıca 15 bin 867, EDS üzerinden de Bin 180 araca kural ihlali nedeniyle işlem yapılmıştır. 212 bin 562 motosikleti denetlemiş emniyet, jandarma, güvenlik birimlerimiz 64 bin 388'ine ceza işlemi uygulanmış"

Düzensiz göç ve olay sayısında düşüş

Türkiye'nin en uzun kıyı şeridine sahip Muğla kıyılarından düzensiz göç olaylarında düşüş yaşandığını belirten Vali Dr. İdris Akbıyık, "2026 yılının ilk altı aylık döneminde olay sayısında yüzde 21, düzensiz göçmen sayısında yüzde 11 düşüş sağlanmıştır. Bu dönemde 370 olay meydana gelmiş, 253 organizatör yakalanmış, 155 tutuklama gerçekleşmiş ve 2 sin 334 düzensiz göçmen yakalanmıştır. Yine bizim mobil göç araçlarımız var. Yedi tane Muğla'mızda, Menteşe, Bodrum, Fethiye ve Marmaris'te. Bu araçlarımızda mobil olarak göçmen kaçakçılığıyla mücadelede önemli görev görüyor" dedi.

Orman yangını uyarısı

Vali Akbıyık Türkiye'nin en fazla orman varlığına sahip illerin başında Muğla geldiğini ve vatandaşların valilikçe yaz aylarında girişi yasaklanan bölgelere girmemeleri konusunda uyarıda bulundu. Vali Akbıyık, "Özellikle valilikçe yasaklanan ormanlık alanlara girilmemesini rica ediyoruz. Yol kenarlarına yangına neden olabilecek cam, pet şişe, sigara izmariti gibi çöplerin bırakılmaması önemli. Anız, bahçe ve sera temizliği gibi hiçbir suretle orman yangınları açısından risk teşkil edecek ateş yakılmaması. Orman ve diğer yangınlar açısından çok dikkatli davranılması, görülen olumsuzlukların bekletilmeden 112 acil çağrı merkezine iletilmesi konusunda da duyarlı olmalarını bekliyoruz" dedi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı