Uzungöl'de Kayıp Çocuk İçin Arama Çalışmaları Sürüyor

Uzungöl'de Kayıp Çocuk İçin Arama Çalışmaları Sürüyor
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Trabzon'un Uzungöl bölgesinde Haldizen Deresi'ne düşen 9 yaşındaki Suudi çocuk Faisal Ramzi Alshaikh için arama çalışmaları devam ediyor. Olay anında çocuğun babası hakkında yurtdışına çıkmama yasağı getirildi.

Trabzon'un Çaykara ilçesinin turizm merkezi Uzungöl'de bulunan Haldizen Deresi'ne 26 Mayıs günü su içmek isterken düşen Suudi Arabistan uyruklu 9 yaşındaki Faisal Ramzi Alshaikh'u arama çalışmaları 5. gününde de sürerken, olay sırasında yanında bulunan babası hakkında yurtdışına çıkmamasına yönelik adli kontrol kararı verildi.

Trabzon'un Çaykara ilçesindeki Uzungöl bölgesine ailesi ile gezmeye giden Suudi Arabistan uyruklu Faisal Ramzi Alshaikh (9), 5 gün önce Haldizen Deresi'nin kenarından su içmeye çalıştığı sırada dengesini kaybederek suya düştü. Olayı fark eden baba Abdülgani Ramzi Alshaikh, paniğe kapılarak çocuğunu kurtarmak için suya atladı. Ancak derenin debisinin yüksek ve akıntının güçlü olması nedeniyle zor anlar yaşayan baba güçlükle kıyıya çıkmayı başardı. İhbar üzerine bölgeye jandarma, 112 sağlık ekipleri, AFAD, AKUT, UMKE, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ve Dalgıç Timi ekipleri sevk edildi. 5 gün önce başlayan arama çalışmalarında bir sonuç alınamazken, deredeki kayıp çocuğun babası Abdülgani Ramzi Alshaikh hakkında Çaykara Cumhuriyet Başsavcılığının talebi üzerine Çaykara Sulh Ceza Hakimliğince yurtdışına çıkmamasına yönelik adli kontrol kararı verildi. - TRABZON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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