Uzun yol şoförünün yasak aşk vahşeti! 6 çocuğunun annesini gözünü kırpmadan öldürdü

İstanbul Bağcılar'da Vedat Adal isimli şahıs, 6 çocuğunun uyumasını bekledikten sonra yasak ilişki yaşadığını iddia ettiği eşini silahla vurarak öldürdü. Uzun yol şoförlüğü yaptığı öğrenilen Ardal, daha sonra ise İzmir'e giderek eşiyle ilişkisi olduğunu iddia ettiği kişiyi ağır yaraladı.

5 AY ÖNCE İSTANBUL'A TAŞINDILAR

Ekol TV'den Gizem Gündoğdu'nun haberine göre; Adal çifti 6 çocuklarıyla birlikte yaklaşık 5 ay önce Mardin'den İstanbul'un Bağcılar ilçesindeki apartmana taşındı. Tır ile uzun yol şoförlüğü yapan Vedat Adal, yol dönüşü eve geldiğinde ailesine dehşeti yaşattı.

UYUYAN EŞİNİ ÖLDÜRDÜ

Adal, herkes uyumak için odasına çekildiğinde gecenin ilerleyen saatlerinde eline aldığı silahıyla yatağında uyuyan eşi Gülnaz Adal'ın başına ateş edip kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri gelirken 6 çocuk annesi 45 yaşındaki Gülnaz Adal'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

İZMİR'DE BİR KİŞİYİ AĞIR YARALADI

Polis saldırganı arama çalışmalarını sürdürürken Vedat Adal, İzmir'e giderek karısının ilişkisi olduğunu düşündüğü kişiyi ağır yaraladı. Adal, bu saldırının ardından kayıplara karışırken polisin saldırganı arama çalışmaları sürüyor.

KOMŞULARI SİREN SESLERİNE UYANDI

Talihsiz kadının öldürüldüğü apartmanın sakinleri ise polis ekiplerinin siren seslerine uyandıklarını ifade ederken Gülnaz Adal'ın hep evde olduğunu, eşinin günler boyunca yolda olduğunu ifade etti.

"ÖLEN KADINDAN ŞÜPHEMİZ YOK"

Kadının bir komşusu ise; "Ölen kadından şüphemiz yok. O kadar temiz, pak. Evinden çıkıyordu çöpü döküyordu, Allah'ın kulunun yüzüne bakmıyordu" ifadelerini kullandı.