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Üzerinde sadece iç çamaşırıyla işyerinin kapısına ihtiyaç giderirken "Hırsız" zannedilip darp edildi

3. Sayfa Haberleri

Üzerinde sadece iç çamaşırıyla işyerinin kapısına ihtiyaç giderirken 'Hırsız' zannedilip darp edildi

Antalya'nın Manavgat ilçesinde aldığı alkolün etkisiyle üzerinde sadece iç çamaşırı olduğu halde sokağa çıkan ve bir işyerinin kapısına tuvaletini yapan şahıs yanlış anlaşılmaya kurban gidiyordu.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde aldığı alkolün etkisiyle üzerinde sadece iç çamaşırı olduğu halde sokağa çıkan ve bir işyerinin kapısına tuvaletini yapan şahıs yanlış anlaşılmaya kurban gidiyordu. İşyerinin üst katında ikamet eden ve çöp dökmeye inen bir kadın, şahsın hırsız olduğunu düşünerek 'hırsız var' diye bağırınca ortalık karıştı. Alkollü şahıs, kadının susması için yanına doğru koşunca araya vatandaşlar girerken, kadının yakını olduğu belirlenen bir kişi alkollü şahsı yumrukladı.

İlginç olay, Örnek Mahallesi Fevzipaşa Caddesinde yaşandı. Üzerinde sadece iç çamaşırı bulunan bir işyerinin kapısına gelip ve aldığı alkolün etkisiyle tuvalet ihtiyacını gidermeye kalkan bir kişi derdini anlatamayınca kadının yakını tarafından darp edildi. Alkollü şahıs, işyerinin kapısına tuvaletini yaparken işyerinin üzerinde ikamet eden ve çöp dökmek için aşağı inen bir kadın, alkollü şahsın hırsız olduğunu ve işyerinin kapısını zorladığını düşünerek 'hırsız var' diye bağırdı.

Kadının bağırması üzerine alkollü şahıs susması için kadına doğru koşarken, bazı işyeri ve evlerden çıkan vatandaşlar duruma müdahale etti. Bu sırada, işyerinin üst kadından inen ve bağıran kadının yakını olduğu belirlenen bir kişi, alkollü şahsın üzerine yürüyerek yumruk ve tekme atmaya başladı. Araya giren vatandaşlar öfkeli şahsı engellerken, alkollü şahıs, olay yerine gelen polis ekipleri tarafından karakola götürüldü. Alkollü şahıs, kimsenin şikayetçi olmaması üzerine karakoldan serbest bırakıldı.

Olay anı güvenlik kamerasına saniye saniyesine yansıdı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Manavgat Antalya 3. Sayfa Haberler

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