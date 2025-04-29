Uyuşturucu partisine jandarma baskını: 8 gözaltı

BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde jandarma komutanlığı ekipleri bağ evinde uyuşturucu partisi yapan 8 şahsı suçüstü yakaladı.

İnegöl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İnegöl merkezden kırsal İsaören Mahallesi'ndeki bir bağ evine gidip uyuşturucu partisi yapılacağı bilgisini aldılar. Şahısları takibe alan ekipler, tarlada uyuşturucu içmeye başlayan 8 kişiyi suçüstü yakaladı.

Şahısların üzerinde ve bulundukları yerde yapılan aramada 20 gram esrar, 15 gram metanfetamin, 3 adet PAYP ile uyuşturucu madde içiminde kullanılan aparatlar ele geçirildi.

Şüpheliler M.Ü. ve S.F. ifadeleri alınmak üzere karakola götürüldüler.