Uyuşturucu Partisine Jandarma Baskını: 8 Gözaltı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde jandarma, bir bağ evinde yapılan uyuşturucu partisine baskın düzenledi. 8 kişi suçüstü yakalanırken, çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.
Uyuşturucu partisine jandarma baskını: 8 gözaltı
BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde jandarma komutanlığı ekipleri bağ evinde uyuşturucu partisi yapan 8 şahsı suçüstü yakaladı.
İnegöl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İnegöl merkezden kırsal İsaören Mahallesi'ndeki bir bağ evine gidip uyuşturucu partisi yapılacağı bilgisini aldılar. Şahısları takibe alan ekipler, tarlada uyuşturucu içmeye başlayan 8 kişiyi suçüstü yakaladı.
Şahısların üzerinde ve bulundukları yerde yapılan aramada 20 gram esrar, 15 gram metanfetamin, 3 adet PAYP ile uyuşturucu madde içiminde kullanılan aparatlar ele geçirildi.
Şüpheliler M.Ü. ve S.F. ifadeleri alınmak üzere karakola götürüldüler.