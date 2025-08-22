Uyuşturucu Operasyonunda 3 Milyondan Fazla Hap Ele Geçirildi

İstanbul'un Ümraniye ve Tuzla ilçeleri ile Kocaeli'nin Gebze ilçesinde düzenlenen operasyonda 3 milyon 40 bin 771 adet uyuşturucu hap ve 52,5 kilo katkı maddesi ele geçirildi. Operasyonda 9 şüpheli yakalandı.

İçişleri Bakanı Yerlikaya: " İstanbul'un Ümraniye ve Tuzla ilçeleri ile Kocaeli'nin Gebze ilçesinde Uyuşturucu Madde Ticareti yapan şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonumuzda 3 milyon 40 bin 771 adet uyuşturucu hap, 52,5 kilo katkı maddesi ele geçirdik. Operasyonda 9 şüpheliyi yakaladık." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
