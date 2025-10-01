Haberler

Uyuşturucu Kullanarak Araç Kullanan Sürücüye 47 Bin TL Ceza

Yozgat'ın Sarıkaya ilçesinde uyuşturucu madde kullanarak direksiyon başına geçen sürücüye 47 bin TL idari para cezası kesildi. Sürücünün belgesine 5 yıl süreyle el konuldu.

Edinilen bilgiye göre, Jandarma Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Sarıkaya İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik Timi ekiplerince Yozgat-Sarıkaya yolunda durdurulan sürücü F.B.'den şüphe üzerine alınan idrar ve kan numunesi Yozgat Şehir Hastanesi'ne gönderildi. Laboratuvar sonucuna göre esrar maddesi kullandığı tespit edilen sürücüye 47 bin 842 lira idari para cezası uygulanarak, sürücü belgesine 5 yıl süreyle el konuldu. - YOZGAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
