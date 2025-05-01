Uyuşturucu Bağımlısı Merdivenlerde Sızıp Kaldı
Adana'da uyuşturucu bağımlısı olduğu iddia edilen bir kişi, merdivenlerde sızıp kaldı. O anda çekilen görüntüler sosyal medyada paylaşıldı ve uyuşturucu bağımlılığının vahim durumunu gözler önüne serdi.
Uyuşturucu bağımlısı merdivenlerde sızıp kaldı
ADANA - Adana'da uyuşturucu bağımlısı olduğu öne sürülen bir kişi, merdivenlerde sızıp kaldı.
İddiaya göre, uyuşturucu etkisinde olduğu ileri sürülen bir şahıs kriz geçirdi. Şahıs merdivenlerde sızıp kalırken çevreden geçen vatandaşlar o anları kaydedip sosyal medyada paylaştı.
Bu görüntü, uyuşturucu madde bağımlılarının içler acısı durumunu bir kez daha ortaya koydu.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / UMUT DAĞLI - 3.Sayfa