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Kenan Işık'ın cenaze programı belli oldu

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10 yıl önce beyin kanaması geçirerek komada kalan usta oyuncu ve sunucu Kenan Işık, 76 yaşında hayatını kaybetti. Işık yarın Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenecek törenin ardından çarşamba günü Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

21 Mart 2014 tarihinde sauna sonrası düşerek beyin kanaması geçiren ve komada olan 76 yaşındaki oyuncu ve sunucu Kenan Işık bugün hayata gözlerini yumdu.

ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ'NDE ANILACAK

Işık ailesinden edinilen bilgiye göre, Kenan Işık için yarın saat 11.00'de Atatürk Kültür Merkezi'nde tören düzenlenecek. Törenin ardından ise Kenan Işık'ın naaşı Ankara'ya götürülecek. Işık'ın naaşının çarşamba günü öğle namazına müteakiben Ahmet Hamdi Akseki Cami'nde kılınacak cenaze namazı sonrasında Karşıyaka Mezarlığı'na defnedileceği belirtildi.

Kenan Işık'ın cenaze programı belli oldu

KAFASINI ÇARPIP BEYİN KANAMASI GEÇİRMİŞTİ

Usta oyuncu, sunucu ve seslendirme sanatçısı Kenan Işık, 21 Mart 2014 günü spor sonrası girdiği sauna çıkışı dengesini kaybederek kafasını yere çarpmış ve hastaneye kaldırılmıştı. Beyin kanaması geçirdiği tespit edilen Işık, 4 saat süren bir ameliyat olmuştu. Operasyon sonrası komaya giren Işık, 10 yıldır Almanya'daki evde tedavi görüyordu.

KENAN IŞIK KİMDİR?

Tam ismiyle Yusuf Kenan Işık, 1 Ekim 1947 tarihinde Yeşilyurt, Malatya'da dünyaya geldi. Ortaöğrenimini devam ettirdiği yıllarda okul tiyatrosunda oyunculuğa başlayan Işık, ortaokul eğitimini tamamladıktan sonra lise eğitimi için gittiği Ankara'da Meydan Sahnesi'ne girdi. Lise mezuniyetinden sonra da Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü'nde okumaya başlayan Işık, öğrencilik yıllarında tiyatrodan hiç kopmadı ve 1972 senesinde Devlet Tiyatrosu sanatçısı oldu.

Kenan Işık'ın cenaze programı belli oldu

GENEL SANAT YÖNETMENLİĞİ VE SENARİSTLİK YAPTI

Sanat kariyerinde tiyatro oyunculuğunun yanı sıra şehir tiyatroları genel sanat yönetmenliği ve senaristlik de katan usta isim, çeşitli dizilerde de rol aldı. Ünlü tiyatrocu, bir dönem gazetecilik de yaptı ve sırasıyla Resmi Gazete (1973-1995), Yeni Yüzyıl (1995-1998), tekrar Resmi Gazete (1998-2000), Yeni Binyıl (2000) ve Akşam (2000-2002) gazetelerinde çalıştı. Ayrıca 4 Nisan 2005 - 20 Ağustos 2005 yılları arasında Star Haber'i sundu. Kenan Işık'ın herkesin gözünde özdeşleştiği işi ise, zamanla ismi değişse de içeriği her zaman aynı kalan Kim Milyoner Olmak İster isimli yarışma programı oldu.

Kenan Işık'ın cenaze programı belli oldu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / 3.Sayfa

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Yorumlar (5)

Ömer Can:

götürün camiye sabaha kadar üzerinde yasin cüz okuyun bari ruhuna şifa olsun

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Murat Celik:

Ölmüş insana öyle mesajlar yazmak saygısızca terbiyesizce Aklına ne gelirse söyleyebilirsin böylesin insanlara Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun

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cavit dogan:

Murat Çelik iyimisin ? Arkadaş götürün Camiiye yasin okuyun demiş ne var bunda ? Yasin'i bilmiyorsan Kuran'da bir suredir ve merhumların ruhu için okunur. Millet olarak garipleştik ya bu nedir !

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cavit dogan:

Eyvahh. Rahmetliyi alkışlarla gezdirecekler ordan oraya, her geçen gün saçma sapan adetler çıkartıyorlar merhuma zulümdür bunlar, Cenaze namazı kılınır helallik istenir defnedilir.

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Yusuf Yorulmaz:

Memleketi Malatya neden buraya gelmiyor.?

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