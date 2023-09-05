Üsküdar'da HKP Genel Başkanı ve oğlu komşularını bıçakla yaraladı

ÜSKÜDAR'da Halkın Kurtuluş Partisi (HKP) Genel Başkanı Nurullah Efe ve oğlu tartıştıkları komşularını bıçakla yaraladıkları gerekçesiyle gözaltına alındı.

Olay dün saat 12.00 sıralarında Güzeltepe Mahallesi Ganimet Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre R.A., eşi H.A. ve H.A. oturdukları sokakta metruk halde bulunan binanın bahçesinden budanmış olan ağaç parçalarını almaya geldi. Aynı sokakta oturan Halkın Kurtuluş Partisi (HKP) Genel Başkanı Nurullah Efe ve oğlu da budanmış ağaç parçalarını toplamaya gelenlere 'yaş ağaçları kesiyorsunuz' diye tepki gösterdi. Taraflar arasında başlayan sözlü tartışma kısa sürede bıçaklı sopalı kavgaya dönüştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. HKP Genel Başkanı Nurullah Efe ile oğlu Hikmet Efe ve kavga ettikleri R.A. yaralandı. Hastaneye kaldırılan R.A.'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken Nurullah Efe ve oğlu tedavilerinin ardından gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Nurullah Efe ve oğlu Hikmet Efe 'kasten yaralama' suçundan adliyeye sevk edildi. Yaşanan olayın ardından taraflar birbirlerinden şikayetçi oldu. Öte yandan yaşanan kavga anı ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

'NASIL BIÇAKLANDIĞINI HATIRLAMIYORUM"

HKP Genel Başkanı Nurullah Efe'nin ifadesinde "Ben hayvan ve doğa sever bir vatandaşım. Ara ara hayvanlara yemek veririm. Sokağımda yaşayan ve bugün olay yaşadığım insanlardan Salih'in elinde bıçak vardı. R.A. ile aramızda daha önceden sokakta hayvan beslediğim için aramızda anlaşmazlık çıkmış, bu konudan dolayı da onlarla husumetimiz vardır. Bugün metruk yapının bahçesine girerek daha önceden kestirdikleri kurumuş olan ağaçları motorlu testere ve başka kesici aletler ile kesmeye ve yeşil dalları da keseceklerini aralarında konuşurlarken yukarıdan bir süre izledim. "Size ait olmayan dalları keserek götürmek haram değil mi?" dedim. Şahıslar da 'Sahibinden izin aldık' dediler. Bana küfür ettiler. R.A. elinde bıçak ve sopa vardı. R.A. binanın girişi yolun üst kısmına yanıma gelerek bana bıçağı salladı. Ben de elimle karşılık verdim. Sol işaret parmağım burada yaralandı. O sırada başıma bir sopa darbesi aldım. Sonra R.A. ile tekrar boğuşmaya başladık ancak başıma yediğim sopanın darbesi beni oldukça sarstı ve yere düştüm. Oğlum beni kaldırdı. Sonrasını hatırlamıyorum. Oğlum Hikmet ve ben hiç kimseye saldırmadık. Benim bir bıçağım yok, olay yerine bıçakla gitmedim. R.A.'yı nasıl bıçaklandığını hatırlamıyorum. Kimseyi darbetmedim. Oğlumun da darp ettiğini görmedim. Bu şahıslardan şikayetçiyim" dediği öğrenildi.

"NURULLAH EFE DE ELİNDEKİ BIÇAKLA EŞİM R.A.'YI GÖĞSÜNDEN BIÇAKLADI"

R.A'nın eşi H.A.'nın ise ifadesinde "Eşim R.A., H.A. ve ben, komşumun bahçesinden izin alarak odunları topluyorduk. Yan binada ikamet eden Nurullah Efe isimli kişi "Siz hırsız mısınız?" diyerek bize çok ağır küfürler etti. H.A. da "Bir şey yok, ağaç kesmiyoruz. Biz budanmış ağaçları kesiyoruz, ben sahibinden izin aldım" dedi. Nurullah isimli kişi oğlu ile birlikte küfür ederek yanımıza geldiler. Bize küfür ederek bağırdılar. O sırada eşim R. A. da "Ne küfür ediyorsun?'" diyerek yola çıktı. O sırada şahıslar bizim yanımıza geldiler. Nurullah isimli şahsın oğlu, eşime sarılarak yere yatırdı ve boğuşmaya başladılar. Oğlu ise, eşim R.A.'yı tuttu. Nurullah Efe de elindeki bıçakla eşim R.A.'yı göğsünden bıçakladı. Akabinde tekrardan göğsünden bıçakladı. Ardından yerde yuvarlanmaya başladılar. Ben o esnada şahısları ayırmaya çalışırken şahıslardan biri beni savurdu. Ben bariyerlere savruldum ve yere düştüm. Nurettin isimli şahıs eşimi bıçaklayınca ben de Nurettin isimli şahsın kafasına elimle vurdum. Daha sonra Nurullah isimli şahıs eşim R.A.'yı sırtından bir kez daha bıçakladı. Ben şahıslara kesinlikle sopa ile vurmadım. Polis siren sesleri gelene kadar şahıslar olay yerinden ayrılmadılar. Siren seslerini duyunca Nurullah isimli şahıs, elindeki bıçakla ikametlerine doğru oğlu ile birlikte gittiler. Benim olayda bir yaralanmam olmadı. Nurullah Efe ve Hikmet Efe isimli şahıslardan şikayetçiyim" dediği öğrenildi.