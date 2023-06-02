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Üsküdar'da denizde can pazarı: Piknik örtüsü ile kurtarmaya çalıştılar

Üsküdar'da denizde can pazarı: Piknik örtüsü ile kurtarmaya çalıştılar

3. Sayfa Haberleri

Üsküdar'da yüzmek için denize giren bir çocuk boğulma tehlikesi yaşadı.

Üsküdar'da yüzmek için denize giren bir çocuk boğulma tehlikesi yaşadı. Çocuğun boğulduğunu fark eden vatandaşlar uzun uğraşlar sonrası çocuğu Kıyı Emniyet ekiplerinin yardımı ile denizden çıkardı.

Olay dün 17.30 sıralarında Üsküdar, Beylerbeyi sahilde meydana geldi. Serinlemek için denize giren bir çocuk kısa süre sonra suda çırpınmaya başladı. Çocuğun çırpındığını gören vatandaşlar 112 sağlık ekibine ihbarda bulunurken bazı vatandaşlar ise denize atlayarak çocuğu kurtarmaya çalıştı. Denize giren bir vatandaş çocuğu karaya çıkartmakta zor anlar yaşarken diğer vatandaşlar ise piknik örtüsü sarkıtarak yardım etmeye çalıştı.

Daha sonra olay yerine gelen Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü ekipleri çocuğu denizden çıkartarak bota aldılar. İlk müdahalenin yapıldığı çocuk hastaneye kaldırılırken vatandaşların, "yaşıyor, yaşıyor" demesi dikkat çekti. Denizde yaşanan can pazarı ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Üsküdar 3. Sayfa Haberler

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