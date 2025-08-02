Üsküdar'da Akaryakıt Yüklü Tanker Devrildi

Üsküdar'da Akaryakıt Yüklü Tanker Devrildi
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Üsküdar'da dik bir yokuşta kontrolden çıkan akaryakıt yüklü tanker devrildi. Kazada sürücü yaralandı ve yolda park halinde bir otomobile hasar oluştu. Akaryakıt sızıntısı nedeniyle sokak trafiğe kapatıldı.

Üsküdar'da dik bir yokuşta kontrolden çıkan akaryakıt yüklü tanker devrildi. Kazada tanker şoförü yaralanırken, yolda park halindeki bir otomobilde de hasar oluştu. Tankerden sızan akaryakıt nedeniyle sokak trafiğe kapatıldı.

Olay, saat 13.00 sıralarında Üsküdar Burhaniye Mahallesi Özbek Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 41 UH 051 plakalı akaryakıt yüklü tanker, dik yokuşa girdiği sırada yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Devrilen tanker, sokak üzerinde park halinde olan 34 DUZ 121 plakalı Honda marka otomobile çarparak maddi hasara neden oldu.

Kazada tanker sürücüsü yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Tankerden yere sızan akaryakıt nedeniyle sokak güvenlik önlemleri kapsamında araç ve yaya trafiğine kapatıldı. Bölgede yokuş yukarı çıkmak isteyen vatandaşlar zor anlar yaşadı.

"Bu yol sakat, sıkıntılı bir yol. Bu birinci kaza değil"

Olayı gören Mehmet Akarsu, "Burada oturuyorum bende, kontrolü kaybetti hava zaten yağışlı. Bu dik yokuşta yaş olunca kayar. Kontrolü kaybedince duvara çarparak geldi arabaya vurup durdu. Bu yol sakat, sıkıntılı bir yol. Bu birinci kaza değil yani daha öncede aşağı uçan oldu" dedi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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