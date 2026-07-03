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Urla'da uyuşturucu operasyonu: 6 şüpheli tutuklandı

Urla'da uyuşturucu operasyonu: 6 şüpheli tutuklandı
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İzmir'in Urla ilçesinde düzenlenen eş zamanlı uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli tutuklandı, ayrıca 12 yıl 7 ay hapis cezası bulunan bir firari yakalandı.

İzmir'in Urla ilçesinde polis ekiplerince düzenlenen eş zamanlı uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheli tutuklandı. Operasyon sırasında ayrıca, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari bir şahıs da yakalandı.

Urla Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticaretinin önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında emniyet birimleri tarafından 1 Temmuz günü operasyon düğmesine basıldı. Ekipler tarafından önceden belirlenen 8 ikamet, 3 iş yeri ve 2 araca eş zamanlı baskın düzenlendi. Adreslerde ve araçlarda yapılan aramalarda çeşitli tür ve miktarlarda uyuşturucu veya uyarıcı madde ile uyuşturucu ticaretinde kullanıldığı değerlendirilen 1 adet hassas terazi ele geçirildi.

Operasyon kapsamında yakalanarak gözaltına alınan 6 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkartılan şüphelilerin tamamı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı

Öte yandan, operasyon kapsamında bölgede yapılan çalışmalarda, 'yağma' suçundan hakkında kesinleşmiş 12 yıl 7 ay hapis cezası bulunan bir şahıs da polis ekiplerince kıskıvrak yakalandı. Hükümlü şahıs, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından ceza infaz kurumuna teslim edildi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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