Bilirkişi heyeti Güllü'nün ölümünün yaşandığı dairede inceleme başlattı
Bilirkişi heyeti, sanatçı Güllü'nün yaşamını yitirdiği olayın yaşandığı dairede inceleme başlattı. Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada, adli tıp uzmanı, fizik mühendisi ve olay yeri inceleme uzmanlarından oluşan ekip olay yerinde detaylı araştırma yaparken, Başsavcı Duygu Bayar Öksüz de çalışmalara bizzat katıldı.
Yalova'nın Çınarcık ilçesinde 5. kattaki evinin penceresinden eğlendiği sırada aşağı düşerek hayatını kaybeden ünlü sanatçı Güllü'nün soruşturması çerçevesinde Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından oluşturulan bilirkişi olayın yaşandığı dairede incelemelerine başladı.
26 Eylül 2025 tarihinde Çınarcık ilçesi Harmanlar Mahallesi Vali Akı Caddesi'ndeki apartmanın 5'inci katındaki kapalı terasta Güllü, kızı ve arkadaşıyla eğlendiği sırada pencereden düşerek hayatını kaybetti. "Güllü" adıyla tanınan ünlü sanatçı Gül Tut'un ölümüyle ilgili Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma sürüyor. Soruşturma çerçevesinde Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı'nın adli tıp uzmanı, yüksek fizik mühendisi ve olay yeri inceleme uzmanının da içinde yer aldığı heyet inceleme gerçekleştiriyor. İncelemeye Yalova Cumhuriyet Başsavcısı Duygu Bayar Öksüz de bizzat katılıyor.