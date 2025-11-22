Haberler

Test sonuçları pozitif çıkan ünlülerin ifadeleri ortaya çıktı! İtiraz eden de var kabul eden de

Test sonuçları pozitif çıkan ünlülerin ifadeleri ortaya çıktı! İtiraz eden de var kabul eden de
Güncelleme:
İstanbul'da ünlü isimlere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında adliyeye gelen bazı isimlerin Savcılıkta verdikleri ifadeler ortaya çıktı. Kubilay Aka'dan Dilan-Engin Polat çiftine, Talu kardeşlerden Metin Akdülger'e uzanan dosyada kimi rapora itiraz etti, kimi kullandığını kabul etti.

  • İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın uyuşturucu soruşturmasında 8 ünlünün saç veya kanında uyuşturucu madde izi, 4 kişide ise antidepresan etken maddeleri tespit edildi.
  • Metin Akdülger, kanında çıkan uyuşturucu maddeyi yurt dışı seyahatinde kullandığını kabul etti.
  • Uyuşturucu operasyonunda 7 ünlünün saç ve kan örneklerinde herhangi bir maddeye rastlanmadı ve dosyaları takipsizlikle sonuçlandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 8 Ekim'de yürüttüğü uyuşturucu soruşturması çerçevesinde, aralarında şarkıcı, oyuncu ve sosyal medya fenomenlerinin de bulunduğu 19 ünlü isim İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'nda ifadeye çağrılmış, saç ve kan örnekleri alınmıştı. Yapılan analizlerde 8 ünlünün saçında ya da kanında uyuşturucu madde izine rastlanırken, 4 kişide ise antidepresan etken maddeleri tespit edildi. Soruşturma sürerken, ünlü isimlerin savcılıkta verdikleri ifadeler gün yüzüne çıktı.

KUBİLAY AKA: TATİLDE RAHATSIZLANDI, İLAÇ VERDİLER

Oyuncu Kubilay Aka, savcı huzurunda Tayland'ın başkenti Bangkok tatilinde rahatsızlandığını ve şiddetli baş ağrısı çektiğini söyleyerek, burada tedavi için gittiği bir klinikte kendisine ilaç verildiğini anlattı. Kanında çıkıp saçında çıkmayan bu maddenin bundan kaynaklanabileceğini, uyuşturucu kullanmadığını ifade etti.

DERİN VE DEREN TALU'NUN İFADELERİ

İfade verenler arasında Defne Samyeli'nin kızları Derin Talu ile Deren Talu da vardı. Antidepresan ilaçları kullandıklarını söyleyen Talu kardeşler, uyuşturucu kullanmadıklarını belirterek rapordaki sonuçları reddetti.

METİN AKDÜLGER KABUL ETTİ

Oyuncu Metin Akdülger, kanında çıkan uyuşturucu madde için yurt dışı seyahatinde kullandığını söyledi.

DİLAN-ENGİN POLAT ÇİFTİ

Hem kanında hem de saçında uyuşturucu madde tespit edilen rapora karşın sosyal medya fenomeni Dilan Polat ise doğal saçlardan oluşan protez saç kullandığını belirterek "Ben uyuşturucu kullanmıyorum, protezimde kalmış olabilir" dedi. Eşi Engin Polat ise antidepresan kullandığını, reçetesini sunacağını söyledi.

KAAN YILDIRIM: RAPOR HATALI

Oyuncu Kaan Yıldırım, çıkan rapora göre; kanında uyuşturucu madde tespit edilirken saçında olmamasına dikkat çekti. Raporun hatalı olduğunu savunan Yıldırım, uyuşturucu kullanmadığını belirterek çıkan sonuca itiraz etti.

FEYZA ALTUN İTİRAZ ETMEDİ

Avukat Feyza Altun'un test sonuçlarında antidepresan dışında herhangi bir maddeye rastlanılmadığından, ifadesinde itiraz ettiği bir durum olmadı.

7 ÜNLÜ İSİM HAKKINDA TAKİPSİZLİK

Uyuşturucu operasyonunun ardından Adli Tıp Kurumu raporuna göre, aralarında Hadise, İrem Derici, Mert Yazıcıoğlu, Özge Özpirinçci, Duygu Özsalan, Demet Evgar ve Meriç Aral gibi sanatçıların bulunduğu 7 ismin saç ve kan örneklerinde herhangi bir maddeye rastlanılmadı. Raporları temiz çıkan isimlerin dosyası takipsizlikle sonuçlandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Yorumlar (11)

Haber YorumlarıMihrali:

bu zibidi takımını ünlü yapan takipçilerine, hayranlarına yuh olsun.

Yorum Beğen244
Yorum Beğenme36
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıBASRALI HASAN:

Bunlar bizim gençleri zehirliyor.Bunları örnek alan çok sonuç felaket.

yanıt68
yanıt6
Haber YorumlarıHuseyin Özdemir:

Sen ne kadar temizsin?

yanıt11
yanıt47
Haber Yorumlarısade vatandaş:

ülkesini tarafsız adaletli hukuka saygılı şekilde yönetmeyen korku tehdit baskıyla yöneten birine o ülkenin halkı saygı duymaz

Yorum Beğen45
Yorum Beğenme68
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıVatansever:

Canınızın istediği habere yorum açıyorsunuz kuyrugunuzun sıkışacagi habere yorum kapatıyorsunuz. Dengesiz bı durum bu

Yorum Beğen83
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Tüm 11 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
