Haberler

Ünlü isimlere uyuşturucu operasyonu! Birce Akalay sessizliğini bozdu

Ünlü isimlere uyuşturucu operasyonu! Birce Akalay sessizliğini bozdu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

"Uyuşturucu madde kullanma" iddiasıyla ünlü isimlere yönelik gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan oyuncu Birce Akalay'dan ilk açıklama geldi. Sessizliğini bozan Akalay, "İyiyim, iyiyiz ve hep iyi kalacağız..." dedi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu'nun yürüttüğü soruşturma kapsamında, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak iddiası ile ünlü isimlere yönelik operasyon düzenlendi.

19 ÜNLÜ İSME UYUŞTURUCU OPERASYONU

19 ünlü, dün sabah saatlerinde start verilen operasyonla gözaltına alındı. İfadeleri ve kan örnekleri alınan ünlüler, daha sonra sağlık kontrolünden geçirildi ve işlemleri tamamlandıktan sonra da İl Jandarma Komutanlığı'ndan ayrıldı.

SESSİZLİĞİNİ BOZDU

Gözaltına alınan isimler arasında yer alan ünlü oyuncu Birce Akalay, serbest bırakılmasının ardından sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşım ile sessizliğini bozdu.

"İYİYİM, İYİYİZ VE HEP İYİ KALACAĞIZ..."

Akalay, paylaşımında şu ifadelere yer verdi: "Arayan, mesaj atan, sevgisiyle ve inancıyla bana varlığını hatırlatan tüm dostlarıma, arkadaşlarıma ve tüm sevenlerimize çok teşekkür ederim. İyiyim, iyiyiz ve hep iyi kalacağız..."

Akalay'ın paylaşımı şu şekilde;

Ünlü isimlere uyuşturucu operasyonu! Birce Akalay sessizliğini bozdu

Kaynak: Haberler.com / Umut Halavart - 3.Sayfa
Türkiye'ye ait bir SİHA, Gazze'deki ateşkes sonrası Akdeniz'de ay yıldız çizdi

Gazze'deki ateşkes sonrası Türk SİHA'sının verdiği mesaja bakın
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Olaydan önce video çektiği mesai arkadaşını çöp kamyonunda katletti

Bir gün önce video çektiği arkadaşını çöp kamyonunda katletti
Türkiye'ye ait bir SİHA, Gazze'deki ateşkes sonrası Akdeniz'de ay yıldız çizdi

Gazze'deki ateşkes sonrası Türk SİHA'sının verdiği mesaja bakın
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.