Ünlü isimlere uyuşturucu operasyonu! Birce Akalay sessizliğini bozdu
"Uyuşturucu madde kullanma" iddiasıyla ünlü isimlere yönelik gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan oyuncu Birce Akalay'dan ilk açıklama geldi. Sessizliğini bozan Akalay, "İyiyim, iyiyiz ve hep iyi kalacağız..." dedi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu'nun yürüttüğü soruşturma kapsamında, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak iddiası ile ünlü isimlere yönelik operasyon düzenlendi.
19 ÜNLÜ İSME UYUŞTURUCU OPERASYONU
19 ünlü, dün sabah saatlerinde start verilen operasyonla gözaltına alındı. İfadeleri ve kan örnekleri alınan ünlüler, daha sonra sağlık kontrolünden geçirildi ve işlemleri tamamlandıktan sonra da İl Jandarma Komutanlığı'ndan ayrıldı.
SESSİZLİĞİNİ BOZDU
Gözaltına alınan isimler arasında yer alan ünlü oyuncu Birce Akalay, serbest bırakılmasının ardından sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşım ile sessizliğini bozdu.
"İYİYİM, İYİYİZ VE HEP İYİ KALACAĞIZ..."
Akalay, paylaşımında şu ifadelere yer verdi: "Arayan, mesaj atan, sevgisiyle ve inancıyla bana varlığını hatırlatan tüm dostlarıma, arkadaşlarıma ve tüm sevenlerimize çok teşekkür ederim. İyiyim, iyiyiz ve hep iyi kalacağız..."
Akalay'ın paylaşımı şu şekilde;