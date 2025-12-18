Uyuşturucudan gözaltına alınan ünlüler sağlık kontrolünden geçirildi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen uyuşturucu soruşturması çerçevesinde gözaltına ünlü isimler, Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın ünlü isimlere yönelik yürüttüğü uyuşturucu soruşturması çerçevesinde gözaltına alınan Aleyna Tilki, Danla Biliç, İrem Sak ve Mümine Sena Yıldız ve Cihan Şensözlü, Adli Tıp Kurumu'na getirilmişti. Burada kan ve saç örneği veren ünlü isimler, ardından Jandarma ekipleri eşliğinde Adli Tıp Kurumu'ndan ayrılarak sağlık kontrolüne götürüldü.

Ünlüler, Şişli Hamidiye Etfal Seyrantepe Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki sağlık kontrolünün ardından tekrar İl Jandarma Komutanlığına götürüldü. Ünlülerin, işlemleri sürüyor. - İSTANBUL