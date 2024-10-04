Yüksek kârlı özel fon vaadiyle çok sayıda kişiyi dolandırdığı iddiasıyla yargılanan banka müdürü Seçil Erzan bugün hakim karşısına çıkıyor.

Güvenilir bir fon olduğunu ve Fatih Terim gibi isimlerin de bu fona dahil olduğunu söyleyerek aralarında tanınmış futbolculardan Arda Turan, Fernando Muslera, Emre Belözoğlu ve Selçuk İnan'ın da bulunduğu 30'dan fazla kişiyi yaklaşık 25 milyon dolar ile 7 milyon 384 bin lira dolandırdığı iddia edilen özel bir bankanın eski şube müdürü Seçil Erzan hakkında 4 yeni iddianame hazırlandı.

4 AYRI DAVA ÇERÇEVESİNDE HAKİM KARŞISINA ÇIKIYOR

Yeni iddianamelerin ana dava dosyasıyla birleştirilmemesiyle birlikte Seçil Erzan'ın 4 ayrı dava çerçevesinde yargılanmasına İstanbul 41.Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün başlanacak.

"3 MİLYON DOLAR PARAYI TESLİM ETTİ"

Öte yandan Atilla Baltaş'ın müşteki, Seçil Erzan ise şüpheli sıfatıyla yer aldığı iddianamenin ayrıntılarına ulaşıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, şüpheli Erzan'ın müşteki Baltaş'ı banka bünyesinde yatırım yapacağını söyleyerek kandırdığı, fona para yatırmaya ikna ettiği, toplamda 3 milyon doları teslim aldığı, sonrasında ise müştekiye sahte oluşturduğu belgeleri verdiği ve bu şekilde müştekiyi dolandırdığı anlatıldı.

"BENİM SAF VE TEMİZ SEVGİMİ KULLANDIN"

İddianamede Erzan ile Baltaş'ın yazışmalarına da yer verildi. İddianameye göre Baltaş, Erzan'a şunları yazdı: Dün bile ne şartlarda getirip sana parayı veriyorum. Bunca insana ben bunları sana nasıl inanarak yaptım ya? Benim saf ve temiz sevgimi kullandın ya yazıklar olsun. Sevdiğim için tüm insanlardan aldım sana verdim. Beni aptal yerine sokuyorsun, yurt dışı falan diyorsun, düne kadar buradaydı senin bankadaydım işlemler bugün başka yerde diyorsun."

"PARALARLA BENİ YURT DIŞINA KAÇIRMAK İSTEMİŞTİ"

Seçil Erzan ise, savcılık ifadesinde Baltaş'ın verdiği paraları kendisinden katbekat faizle geri aldığını iddia etti.

Erzan şöyle konuştu: Bana verdiği paranın çok üzerinde 1 milyon dolar parayı kendisine ödedim. Ayrıca ondan kesinlikle fon adı altında para almadım, tam olarak faiziyle satın aldım çünkü fon adı altında ikna ettiğim insanlara para ödemek zorundaydım. Beni kesinlikle mağdur etmiştir. Ayrıca son günlerde zorla benden bankada bana baskı kurarak evrak yazmamı istedi. Benden bankada bir takım borçlu olduğuma ilişkin senetler aldı. Ona verdiğim belgelerin hiçbiri gerçeği yansıtmamaktadır. Şırnak'a beni kaçırmak için uçak bileti almıştı, daha doğrusu zorla bana uçak bileti aldırmıştır. O sırada müştekilerden para da toplamıştım. O paralar ile beni yurt dışına kaçırmak istemişti."

13 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ

Hazırlanan iddianamede Seçil Erzan'ın "nitelikli dolandırıcılık" ve "özel belgede sahtecilik" suçlarından toplamda 4 yıldan 13 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

MAHKEME SALONUNDAN ÇIKARILMIŞTI



Seçil Erzan'ın 20 Eylül tarihinde görülen duruşması 20 Eylül tarihinde görülen duruşma sırasında bir kısım müştekilerin avukatı Rezan Epözdemir, gazeteci Lube Ayar'ın sosyal medya platformu X üzerinden duruşma tutanaklarına yansıyan beyanları doğru olmayacak şekilde paylaşım yaptığı gerekçesiyle hakkında suç duyurusunda bulunulmasını talep etmiş, salonda bulunan Ayar ise bu duruma tepki göstermişti. Yaşanan olay üzerine heyet, Ayar'ın mahkeme salonundan dışarı çıkartılmasına karar vermişti.

MÜŞTEKİ AVUKATINDAN SUÇ DUYURUSU TALEBİ

Lube Ayar yaşanan olay sırasında müşteki futbolcuların avukatı Rezan Epözdemir'e parmak sallayıp, "Sen göreceksin bekle sen" şeklinde sözler sarf etmiş, bunun üzerine Epözdemir ise duruma tepki göstermiş ve Ayar hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulmasını talep etmişti. Görüşü sorulan Cumhuriyet Savcısı, talebin kabul edilmesini istemişti.

GAZETECİ LUBE AYAR'A SUÇ DUYURUSU

Talebi değerlendiren mahkeme heyeti, Ayar hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na müzekkere yazılarak 'tehdit ve adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs' suçundan suç duyurusunda bulunulmasına karar verdi.