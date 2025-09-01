Ünlü iş insanı borç ve alacak listesi bırakıp intihar etti

Haberi DinleHaberi Dinle
0:00/0:00
Ünlü iş insanı borç ve alacak listesi bırakıp intihar etti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bodrum'da turizm işletmecisi iki çocuk babası 46 yaşındaki İrfan Dikmen, borçlarını ödeyemediği için gittiği kafede başına silah dayayarak ateşledi. Ekipler yapılan kontrolde ünlü iş insanının vefat ettiğini belirlerken, Dikmen'in ardından bıraktığı mektupta maddi sıkıntı çektiğini , borçlu ve alacaklı olduğu kişilerin listesini yazdığı tespit edildi.

Bodrum'da akşam saatlerinde tedirginlik yaratan bir olay yaşandı. Bir cafeden gelen silah sesi çevredeki insanları korkuttu. Daha sonra işletmeden 112 Acil Çağrı Merkezinin aranmasıyla gerçek ortaya çıktı.

BAŞINA SİLAH DAYAYARAK ATEŞLEDİ

Sözcü'den Yaşar Anter'in haberine göre kafe işletmecisi İrfan Dikmen'in borçlarını ödeyemediği için başına silah dayayarak ateşledi. İhbar üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi ve polis ekiplerinin olay yerine gelmesiyle şahsın vefat ettiği ortaya çıktı.

Ünlü iş insanı borç ve alacak listesi bırakıp intihar etti

BORÇLU VE ALACAKLILARIN LİSTESİNİ YAZIP BIRAKTI

Turizm işletmecisi iki çocuk babası 46 yaşındaki İrfan Dikmen, ardından bıraktığı mektupta maddi sıkıntı çektiğini , borçlu ve alacaklı olduğu kişilerin listesini yazdığı tespit edildi. Dikmen'in cenazesi otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Kaynak: Haberler.com / Erdem Aksoy - 3.Sayfa
Afganistan'da 6.0 büyüklüğünde deprem! Onlarca ölü ve yaralı var

6'lık deprem ülkeyi yerle bir etti! 600'den fazla can kaybı var
6'lık depremin vurduğu Afganistan'dan gelen ilk görüntüler korkunç

Ülke felaketi yaşıyor! Bölgeden servis edilen görüntüler korkunç
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aliyev ile Çin'de bir araya geldi

Çin'de bir araya geldiler! Görüşmeye Erdoğan'ın uyarısı damga vurdu
Arda Turan'ın Shakhtar Donetsk'i tam gaz devam

Arda Turan'ın Shakhtar'ı durdurulamıyor
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıARSLANOĞLU Hakan:

Ne gerek vardı intihara. hayat denilen filmin sonunda rolü biten zaten ölecek.

Yorum Beğen7
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'dan ‘1 Eylül’ mesajı

PKK elebaşı Abdullah Öcalan'dan '1 Eylül' mesajı! Bir çağrısı da var
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.