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Ünlü Astrolog Hilal Saraç tutuklandı

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Sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımlarla adını duyuran ünlü astrolog Hilal Saraç, gözaltına alınmasının ardından tutuklandı.

Sosyal medya hesaplarında yaptığı paylaşımlarla zaman zaman tepki çeken astrolog Hilal Saraç tutuklandı.

ASTROLOG HİLAL SARAÇ TUTUKLANDI

Sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımlarla adını duyuran ünlü astrolog Hilal Saraç, gözaltına alındı. Saraç ifadesinin ardından sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı.

BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada, "X platformunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye alenen hakaret eden Hilal Saraç hakkında re'sen soruşturma başlatılmış olup, adı geçen kişi gözaltına alınıp ifadesinin alınmasına müteakiben sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanmıştır" ifadelerine yer verildi.

PAYLAŞIMLARI TEPKİ ÇEKMİŞTİ

Hilal Saraç, 6 Şubat'ta yaptığı bir paylaşımla tepki çekmişti. Başka bir paylaşımında ise Saraç şunları söylemişti: "Bence Devlet Bahçeli akciğerlerine baktırsın. Ben de ülkenin en iyi Medikal Astroloğuysam ki öyleyim. Kendisinin çok ciddi akciğer sorunu ve nefes darlığı var. Çok büyük sağlık sorunları var. Saklarsanız saklayın amannnn ben var diyorsam vardır. VIP kata almışlar bu arada başında seferber olmuşlar."

Ünlü Astrolog Hilal Saraç tutuklandı
Kaynak: Haberler.com / Serhat Yılmaz - 3.Sayfa
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Yorumlar (2)

Haber Yorumlarıtycoon null:

ne var bu dediğinde suçu ne

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Haber YorumlarıBARBAROS:

Yazık memlekete. Rahmetli Demirele Eceviye demedikleri kalmazdı hiç bişey olmazdı. Oliympus dağı sakinleri agresif

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