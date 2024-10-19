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Üniversiteli genç kızın yardım çığlığı! Tecavüz edip o anları da kayda almışlar

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Bayıltılıp kaçırıldığını, ardından tecavüze uğrayarak şantaja maruz kaldığını anlatan 19 yaşındaki genç kızın hayatı kabusa döndü. Çıplak fotoğrafları ve videolarıyla tehdit edildiğini ifade eden genç kız, sosyal medyadan paylaştığı video ile yardım istedi.

Ordu Üniversitesi'nde okuduğunu ifade eden bir genç kızın, çektiği videoda anlattıkları kan dondurdu. Cinsel saldırıya uğradığını, şantaja uğrayıp tehdit edildiğini ve dolandırıcılık suçlamalarıyla karşı karşıya kaldığını iddia eden F.K.,yetkililerden yardım istedi.

TECAVÜZ EDİP, VİDEOYA ÇEKMİŞLER

İstanbul'da iki kız ve iki erkek olarak gittikleri bir gezide başına gelenleri anlatan genç kız, tuzağa düşürerek tehdit ve şantaja maruz kaldığını belirtti. Tecavüze uğradığını ve o anlarının videoya çekildiğini ifade eden genç kız, bu videolarla tehdit edildiğini söyledi.

"SUÇSUZ YERE HAPİS CEZASI ALMAK İSTEMİYORUM"

F.K., bir yıl boyunca yaşadığı bu olaylar nedeniyle sessiz kaldığını ancak artık daha fazla dayanamadığını dile getirdi. Ailesine zarar verileceği tehdidiyle susmaya zorlandığını ve kendisinin kimlik bilgileriyle dolandırıcılık yapıldığını ifade eden genç kız, "Suçsuz yere hapis cezası almak istemiyorum. Yardım edin" diyerek çağrıda bulundu.

Üniversiteli genç kızın yardım çığlığı! Tecavüz edip o anları da kayda almışlar
Kaynak: Haberler.com / 3.Sayfa

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Yorumlar (31)

necmettin durmaz:

dişi köpek kuyruğunu sallamazsa erkek köpek peşinde gitmez

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Perwer:

Sosyal medyada ünlü olmanın ayak oyunları, bir yıldır mağdursun, ne diye suç duyurusunda bulunmamışsın

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D:

Ortalık serseri kaynıyor. Bir kız bir erkekle samimi arkadaş olamaz olmamalı. Evlenecekseniz de saygılı ahlaklı dürüst imanlı insanlar önceliğiniz olsun. İçki içenden serserilik peşinden olandan uzaklaşın. Bu tür insanları farketmek çok zor değil. Özgürlük adı altında toplumu mahvettiler şrfzlr.

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O Z:

İyi işte bol bol özgürlüğün tadını çıkarmışsın işte.

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Teymur:

beyler gençlerin il dışında okuma macerası bitmiştir ahlakı çöküntü sebebiyle devlet gençlere özellikle kız çocuklarına doğup büyüdüğü şehirde okumaya teşvik etmeli ailesi ile birlikte bu süreci atlatmaları için elinden geleni yapmalı

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Hayko Sayko:

Burda bazı adi insanlar kötü konuşmuş.yapmayın yazıktır.cahillik herşey yaptırır zaman kötü devir kötü...gençlikte var.yani herkes yazmış pis pis nedir bu yaaaa !!kızının başına ananın başına karının başına gelsin görürüm hepinizi ben.bir insan ağlıyor karşısınızda son derece çaresiz.vicdansız insanlar sizi..daha yaşayacak yılınız varsa hepinizde kınadığınızı göreceksiniz.gözlerim doldu.bir cehalet ne yaptırır insana pişman bu insan zaten..adice düşünmeyin ucu size döner

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murat dural:

dengesiz yorum yapanlara yakınınızın başına gelirse anlarsınız!

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ALİ İLHAN EsKiŞeHiR:

Büyük konuşmak istemiyorum fakat üniversite öğrencisisin tamam da tahsil hariç her pisliğin içindesin gittiğin yolun rotası zaten yanlış

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Perwer:

Editörler, benim üstteki yorumumu silin ve bunuda yayınlamayın

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Semih Çelebi:

şimdi evet tabiki yardım edilmeli çünki biz inasanız malesef : zengin de olsak,fakir de olsak aciz yaratılmışız. Hatta malesef içimiz de de çook var bu insan dışı olaylar tek kurtuluş katı kurallar ve sonrası...

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